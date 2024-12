Regali e addobbi: un caro Natale da 11 miliardi di euro

In Italia il Natale è vissuto come un momento di celebrazione che affonda le radici nelle tradizioni familiari, in cui il gesto del regalare occupa un posto speciale nel cuore di tutti. Per non essere costretta a rinunciarvi, l’1% del campione intervistato ha ammesso che farà addirittura ricorso a un prestito personale per mettere i pacchi sotto l’albero. Scorrendo i dati dell’indagine si scopre, però, che sono ben 6,2 milioni gli italiani che, rispetto al 2023, hanno dichiarato di voler ridurre il budget destinato ai regali. Molti di loro, il 47% (pari a oltre 2,9 milioni di persone), hanno affermato di essere costretti a contenere le spese a causa dell’aumento dei costi, ma anche per gli esborsi fronteggiati in altri ambiti della vita quotidiana, tra cui le bollette, ma anche per altro.