Pasqua: consigli per una festa a misura di bambino

Le vacanze, specie se durano alcuni giorni, possono essere per i bambini un’ottima opportunità per trascorrere del tempo extra in compagnia dei genitori, meno assillati dal lavoro e dalle incombenze quotidiane. Possono anche essere una bella occasione per fare nuove esperienze e per imparare cose nuove. “Il periodo pasquale ¬– spiega il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) – è un’occasione di riposo, ritrovo e svago ma può e deve essere anche spunto di buoni propositi. È giusto, per esempio, che ci siano i momenti esuberanti, di gioco e distrazione, ma nel rispetto delle esigenze dei piccoli, che, per esempio, hanno il proprio bisogno fisiologico di sonno e non devono essere esposti a stimoli sonori dannosi”.



Molto naturalmente dipende dall’età del piccolo. Fino a 15-18 mesi i bimbi hanno bisogno soprattutto delle loro abitudini e dei loro ritmi consueti, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione e il riposo. Dopo l’anno e mezzo, invece, qualche trasgressione può essere concessa, anche se la parola d’ordine resta sempre “regolarità”. Da evitare, sottolinea il Dott. Di Mauro, gli eccessi di ogni genere, ma anche l’eccessiva monotonia: meglio la proverbiale e sana via di mezzo.



ALIMENTAZIONE - Sì a qualche golosità a base di uova di cioccolato, colomba e dolcetti, ma senza lasciarne quantità illimitate a disposizione dei bambini. Non trascuriamo sulle tavole imbandite un giusto risalto alla frutta, più ricca e variegata in primavera, che apporta sempre un tocco di colore e allegria, e, pur nel rispetto delle tradizioni regionali, cerchiamo di non far mancare ai bambini un giusto apporto di fibre, vitamine e sali minerali. Attenzione anche alle abbuffate: sono numerosi i bambini che ogni anno giungono in pronto soccorso con disturbi vari riconducibili a “pasticci” e indigestioni.



INFLUENZA E DINTORNI - “Ricordiamo che l’influenza è in calo – aggiunge il Dott. Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità della SIPPS - ma non è ancora del tutto passata e che sono in circolazione molti virus che danno luogo a sintomi simili, ai quali talvolta si possono sovrapporre e confondere episodi allergici. L’instabilità meteorologica, con improvvisi sbalzi di temperatura, può rappresentare un’insidia e favorire l’insorgenza di irritazioni delle alte vie aeree”.



LE ATTIVITÀ – Gli esperti della SIPPS invitano i genitori ad adoperarsi per diversificare le attività dei figli. I bambini che vanno a scuola devono fare i conti con i compiti delle vacanze: papà e mamma devono aiutarli a distribuire in modo graduale le attività di svolgere, in modo da affrontare un po’ per volta anche gli impegni meno piacevoli, e ad organizzare le giornate in modo che il divertimento e lo studio possano trovare un corretto equilibrio. Le vacanze pasquali, poi, sono il momento ideale per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, se il tempo lo permette, e per frequentare in libertà amichetti e coetanei. Meglio mettere un freno invece alle ore trascorse davanti a tv, videogiochi e computer. Naturalmente, quando i bambini giocano o fanno sport all’aperto, devono essere adeguatamente sorvegliati e, se è il caso, utilizzare le apposite dotazioni protettive, come il caschetto per andare in bicicletta e le protezioni per l’uso dei pattini a rotelle.



LE SORPRESE – Per le sorprese da mettere nell’uovo di cioccolato o per i piccoli doni scegliamo sempre e solo giocattoli a norma, certificati dal marchio CE, e prestiamo la massima attenzione al loro corretto utilizzo, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli.



IL CLIMA FAMILIARE - Lo stato d’animo dei genitori influenza il clima dell’intero nucleo familiare. Purtroppo, spesso si legge sui giornali come le vacanze diventino un pretesto di sfogo di conflitti e tensioni. È invece fondamentale che i genitori evitino di discutere di fronte ai propri bambini e colgano le vacanze come un momento di convivialità e di unione rispettosa di tutti i componenti della famiglia.