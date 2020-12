Natale in famiglia: dieci giochi per divertirsi anche a casa

Lockdown: con l'impossibilità di intrattenersi e divertirsi andando a vedere un film al cinema , uno spettacolo a teatro o semplicemente recandosi dagli amici o dai familiari : il rischio di sentirsi giù di corda , oltre che annoiati , c'è eccome. Ecco allora una rassegna dei giochi più tradizionali da fare anche coi più piccoli per non lasciare che il cellulare e i social network diventino la nostra sola e unica compagnia.

1 - La tombola: è il gioco di Natale per eccellenza. Nella gran parte delle famiglie il pomeriggio di festa era dedicato a quest'attività; oggi, per renderlo più attuale, potremmo usare montepremi innovativi con penitenze e sfide tra i partecipanti. Unica raccomandazione: comunque vadano le cose, quando il gioco è terminato non dimentichiamo di dare un piccolo premio ai bambini.

2 - Il karaoke: adatto proprio a tutti, il karaoke è un'idea divertente per un pomeriggio alternativo. Se siamo almeno in tre, possiamo suddividerci in due squadre e sfidarci solo sul repertorio natalizio con cantanti italiani e stranieri. Riscaldiamo le voci e diamoci dentro: l'importante è divertirsi. Se poi avessimo un pianoforte o una chitarra, il tempo passerà così veloce che in un baleno ci troveremo a sera inoltrata.

3 - Il Monopoli: un altro grande classico, che oggi trova una nuova veste se si tratta di bitcoin, la moneta virtuale che sta facendo impazzire il mercato. Possiamo usare monete di cioccolato per i bitcoin o disegnarli e ritagliarli coi bambini, per un maggiore divertimento. Una novità per uno dei giochi più tradizionali e famosi di sempre, che piace soprattutto ai più piccoli, ma che coinvolge anche gli adulti.

4 - L’impiccato natalizio: pensiamo una parola e scriviamo solo la prima e l'ultima lettera. Tutti gli altri, a turno, devono cercare di indovinare le varie lettere per arrivare alla parola intera: ad ogni errore si disegna un pezzo dell'omino impiccato e, quando la figura è completa, si perde la partita. E' un gioco semplice, servono solo un foglio e una penna, ma si può fare in decine di modi. Solo parole semplici adatte a tutti, ad esempio gli oggetti casalinghi, ma naturalmente lasciamo libera la fantasia.

5 - I giochi con le carte: Briscola, ramino, scala quaranta, ma anche memory e domino. Le carte stanno perdendo parte della loro capacità di intrattenere, ma un pomeriggio lontano dai cellulari che coinvolga tutta la famiglia sarà benefico e divertente. Tenuto conto che saremo solo tra pochi intimi, meglio un montepremi simbolico: pensiamo, ad esempio, a una simpatica penitenza per chi perde.

6 - Storielle a turno: con un po' di fantasia, anche per questo gioco il divertimento è garantito. Tutti quanti insieme scegliamo il tema e i protagonisti della trama; dopo qualche minuto inizia la sfida, che consiste nel raccontare la storia che abbiamo creato. Se non verrà bene, pagheremo pegno e se sarà un successo potremo gioire e goderci un piccolo momento di gloria.

7 - Il puzzle: da sempre un passatempo coinvolgente e intrigante. Lavorare tutti insieme per ricomporre l'immagine stimola il lavoro di squadra e favorisce la concentrazione. Scegliamo puzzle con un numero di pezzi adatto all'età di tutti, sgomberiamo il tavolo e iniziamo: in questo gioco spesso si sa quando si comincia, ma non quando si finisce e il tempo passa senza nemmeno rendersene conto.

8 - Il telefono senza fili: un gioco vecchissimo a cui possiamo dare una nuova linfa se lo facciamo in movimento. Eseguiamo un'azione, un gesto e ripetiamolo in successione tra di noi: perché non renderlo più divertente se eseguito a tempo di musica aggiungendo voce e parole?

9 - Asta dei regali: perché non provare a fare un'asta prima di scartare i regali per indovinare cosa contengono? Si tratta di un gioco molto divertente, soprattutto per i bambini. Usiamo poi la vincita per qualche altro gioco di società adatto a tutta la famiglia: in fondo per far passare il tempo in allegria non ci vuole poi molto.

10 - A passo di danza: per digerire il pranzo niente di meglio che un po' di movimento. Scegliamo una compilation di musica, magari anche con le classiche canzoni che cantano a scuola i bambini, e diamoci dentro. La musica scaccia i cattivi pensieri, stimola le endorfine e aiuta nella remise en forme: il top!