Natale: festeggiamolo a misura di bambino

Spiega il dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS: “Il Natale rappresenta un importante momento da trascorrere in famiglia, cercando di vivere momenti di gioia e serenità. La salute dei nostri figli è importante, sia quella fisica sia quella legata al benessere psico-emotivo. Durante questi giorni di vacanza, oltre allo svago, al gioco e alla distrazione i bambini dovrebbero dedicare del tempo anche ad attività che spesso tralasciano: il riposo, ad esempio, è fondamentale per i più piccoli, così come si dovrebbe evitare di esporli a dannosi stimoli sonori”. L’auspicio è che le festività natalizie, oltra a lasciare un bel ricordo, siano vissute all’insegna della serenità e del recupero di tanti valori che oggi sembrano persi ma dei quali la nostra società ha davvero bisogno.



Per vivere al meglio le Festività e per prestare tutta la dovuta attenzione alle esigenze dei piccoli, ecco un vademecum di consigli.

1- L’ESEMPIO - Per trasmettere ai piccoli il significato più profondo di questi giorni di festa e insieme il rispetto degli altri, l’ideale è dare loro il buon esempio, magari per mezzo di un gesto di solidarietà. Il Natale dovrebbe infatti essere la festa della condivisione e della fratellanza.



2- LA SERENITA’ - Mai discutere di fronte ai propri bambini perché lo stato d’animo dei genitori si ripercuote, inevitabilmente, su tutta la famiglia. Spesso le festività natalizie si trasformano in un pretesto per dare sfogo a conflitti e tensioni: le vacanze dovrebbero essere invece un momento di convivialità e di unione.



3- MANGIARE SANO - Leggere sempre con attenzione le etichette degli alimenti e condividere l’abitudine con i bambini. E’ un buon modo per renderli consapevoli di quello che stanno mangiando. Da non trascurare, ovviamente, le etichette e il foglietto illustrativo dei farmaci: rivolgersi sempre al pediatra per il loro corretto utilizzo e in caso di dubbi.



4- LA TAVOLA DELLE FESTE - Dare alla frutta un ruolo di primo piano sulle tavole imbandite per le Feste. Arance, mandarini, mele, pere, melograni, ad esempio, apportano sempre un tocco di colore e allegria e, senza rinunciare alle delizie tradizionali di ogni Regione, non bisogna far mancare ai bimbi un giusto apporto di fibre, vitamine e sali minerali.



5- ABBUFFATE, NO GRAZIE - Evitare assolutamente gli eccessi alimentari. Ogni anno i Pronto Soccorso registrano casi di bimbi ‘intossicati’ a causa delle abbuffate natalizie.



6- TANTE COSE BELLE DA FARE - Diversificare il più possibile le attività proposte ai piccoli. Inoltre, i bambini che vanno a scuola, dovrebbero fare i compiti un po’ per volta per rendere l’impegno meno gravoso.



7- HIGH TECH - Attenzione alla troppa tecnologia. Davanti a cartoni animati, computer e videogiochi, i bambini si incantano. Attenzione soprattutto allo smartphone: sono moltissimi i bambini che non se ne separano mai. Non rinunciamo invece a portare i piccoli a giocare all’aria aperta almeno per un paio d’ore al giorno e invitate a casa i loro amichetti.



8- LA ROUTINE - Anche con i bambini molto piccoli (tra il 15 e i 18 mesi) occorre trovare un equilibrio tra le abitudini e le troppe novità, specie se sono molto eccitanti. Qualche trasgressione può essere concessa, ma l’organismo del bambino ha bisogno di regolarità.



9- INNANZI TUTTO LA SICUREZZA - Comprare giocattoli a norma e certificati dal marchio CE, e vigilare sul loro corretto utilizzo. La sicurezza va osservata anche nello sport: bisogna insegnare ai bambini a rispettare le norme basilari di comportamento, di gradualità nell’esercizio ed eventualmente ricorrere a un istruttore qualificato. Non rinunciare mai alle opportune dotazioni protettive e prestare la massima attenzione ai fuochi artificiali di Capodanno, purtroppo causa di gravi incidenti ogni anno.