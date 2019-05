Mamme: alla ricerca dello smartphone ideale

Un’analisi, realizzata in occasione della Festa della Mamma dal brand di telefonia Wiko in collaborazione con Nielsen, azienda globale leader nella misurazione e analisi dati, ha messo in luce il fatto che donna si è ormai completamente affrancata dallo stereotipo che la voleva beneficiaria principale di tutti gli elettrodomestici, ma relegata a un ruolo di destinataria “passiva” nella scelta e nella capacità di saperli maneggiare. Ora non è più così, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone, anche in virtù del fatto che questi dispositivi sono diventati più intuitivi e facili da utilizzare. Nielsen ha intervistato 4.500 possessori di smartphone, di cui oltre 930 donne, tra Nord, Centro e Sud Italia, nel target 25-49 anni, tramite sondaggio online (CAWI) ed è emerso che, per questo target i quattro principali requisiti che si cercano in caso di acquisto sono il rapporto qualità/prezzo, la semplicità di utilizzo, l’essenza giovanile del brand e l’attenzione al design.



L’importanza del prezzo in rapporto alle prestazioni dell’apparecchio ha un’importanza facile da intuire ed è trasversale a tutto il campione. Per questo l’indagine si è focalizzata soprattutto sugli altri aspetti.



Le mamme di oggi fanno del multitasking la loro regola. Sono super-organizzate, costrette a destreggiarsi tra lavoro, famiglia, amici, passioni e impegni: il loro smartphone deve perciò essere in grado di aiutarle a ottimizzare funzionalmente il loro tempo, diventare parte di questa routine ed essere un aiuto tra una scadenza e l’altra. Deve quindi essere semplice, intuitivo, razionalizzato e perfettamente organizzato.



Il telefonino, oltre ad essere funzionale, deve è anche il device più personale che si possegga: deve quindi saper comunicare qualcosa del suo possessore. Particolarmente apprezzabile è quindi un aspetto giovanile e trendy, in grado di esaltare freschezza e spirito, soprattutto per le utilizzatrici delle fasce di età più giovani.



Sempre in quest’ottica è comprensibile il peso che acquista il design nella scelta del modello da acquistare. Particolarmente attente a questo aspetto sono soprattutto le donne di età tra i 35 e i 49 anni, per le quali questo è un fattore di scelta sensibilmente più importante rispetto a quanto non lo sia per il totale degli intervistati. Per le donne di questo target è impensabile quindi rinunciare all’eleganza, alle forme e al colore di uno smartphone. Questo aspetto è particolarmente importante perché lo smartphone non è un accessorio di moda, da cambiare a seconda dell’outfit, bensì un personal device che, comunque, fornisce informazioni essenziali sulla persona che lo possiede: massima attenzione quindi al colore più o meno originale, allo schermo, ormai sempre più full screen, ai materiali premium.