Ladri e maltempo: che paura, lasciare la casa “da sola”!

Facile.it, infine ha compilato un breve vademecum in sei punti per difendersi dai principali rischi per chi lascia casa “da sola” durante le vacanze.

Furti – Il consiglio è proteggere l’immobile con un sistema di allarme o antintrusione e ridurre al minimo i segnali di assenza prolungata da casa: è una buona idea far ritirare la posta dai conoscenti e far abbassare il tappetino d’ingresso se chi pulisce le scale del palazzo lo lascia arrotolato in un angolo. Meglio inoltre caricare in macchina i bagagli delle vacanze in un luogo appartato, lontano da sguardi indiscreti.

Perdite acqua e gas - Per ridurre i rischi di perdite il suggerimento è chiudere i rubinetti centrali di acqua e gas: se questo non è possibile, assicurarsi di aver fatto una corretta manutenzione agli impianti e che le prese di aerazione dell’immobile siano libere. È utile anche lasciare una copia del mazzo di chiavi a vicini fidati o familiari, nel caso servisse accedere all’abitazione con urgenza. È possibile infine installare un sistema domotico che avvisa automaticamente il proprietario in caso di perdite.

Luci ed elettrodomestici – Per simulare una presenza in casa, senza vedersi recapitare una bolletta elettrica troppo salata, ci si può munire di un timer che programmi l’accessione e lo spegnimento delle luci, secondo uno schema più sostenibile dal punto di vista economico e anche più credibile agli occhi di un osservatore esterno. Meglio ricordarsi, prima di partire, di staccare dalla presa di corrente gli elettrodomestici che non serve alimentare durante l’assenza

Assicurazione - Una polizza casa completa protegge il proprietario da eventuali danni all’immobile o a terzi, da furti, da danni da maltempo o calamità naturali. Il consiglio è di confrontare i prodotti offerti da diverse compagnie, verificare le caratteristiche di ciascuno e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Social network – Come suggerisce da anni anche la Polizia di Stato, è meglio evitare di annunciare sui social network i piani per l’estate, magari con tanto di date di assenza da casa. Meglio ancora, poi, evitare di documentare i propri spostamenti in tempo reale, rimandando la condivisione di foto e avventure al momento del ritorno a casa.