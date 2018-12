Grembiuli e pochette? Scopri quelli prodotti dal disagio delle donne

Sostenere il lavoro , l’ integrazione e le abilità delle persone, valorizzandole: è questo in sintesi l'obiettivo della onlus Lakruna nata nel 2011 come progetto-pilota di inclusione sociale di persone con disagio mentale . Nel laboratorio sono state coinvolte donne in cura da anni presso i centri Salute Mentale , ma desiderose di rimettersi in gioco accettando la sfida di proporsi al mercato del lavoro e avviare un percorso di reintegrazione sociale dopo aver partecipato ad un percorso formativo per il recupero e l’acquisizione delle competenze necessarie per lavorare in sartoria.

Un luogo di aggregazione e una opportunità occupazionale per le persone affette da disagio mentale e quindi a rischio di marginalità: questo l'obiettivo del progetto Lakruna, ove negli anni decine di donne hanno collaborato, trovando una loro dimensione professionale e personale, motivate dall'attività lavorativa in un percorso di riappropriazione delle proprie competenze e con l'opportunità di acquisirne di nuove.



Le attività nel laboratorio Lakruna hanno permesso alle partecipanti di consolidare le proprie esperienze nella sartoria, affiancate da una tutor di impresa e sostenute in tutte le fasi di start up del progetto, dalla gestione allo sviluppo dell’attività, per riuscire a raggiungere un traguardo ambizioso: la creazione di un laboratorio artigiano gestito in autonomia.



In questi sette anni di attività il laboratorio, che ha sede a Roma, è finalmente diventato un’attività vera e propria, apprezzato per i suoi servizi di riparazione sartoriale, per produzioni commissionate da aziende, per il riadattamento degli abiti, le confezioni su misura, ma anche per i corsi di cucito e la realizzazione di costumi di fantasia.



Per la produzione di campionari di abbigliamento, accessori e gadget il laboratorio si avvale della collaborazione di giovani designer e di creativi; inoltre Lakruna è in grado di soddisfare richieste di piccole produzioni, magari quantitativamente inferiori a quelle che generalmente sono necessarie per i laboratori tradizionali.

Non mancano neppure la produzione di grembiulini per i bimbi e i set per la scuola; inoltre Lakruna si è specializzato nella realizzazione di libri tattili in stoffa per conto della Federazione Italiana Istituzioni Pro Ciechi.



Un progetto che mixa sapientemente il sapere artigianale con l'eccellenza del Made in Italy in una logica di produzione etica, solidale e sostenibile.