Frigorifero: la routine di pulizia per vacanze senza sorprese

la prima operazione da fare, quando il nostro caro amico è un acquisto recente, è quella di liberare il caro elettrodomestico da qualsiasi alimento. Se l'idea è quella di star via per un periodo piuttosto lungo è bene svuotare del tutto il frigorifero e il freezer e staccare anche la spina della corrente. Se, al contrario, la vacanza è relativamente breve, si può evitare di staccare la corrente, anche se è indispensabile evitare di conservare gli alimenti deperibili. In questo caso, il freezer potrà essere lasciato così com'è, mentre nel frigorifero potranno rimanere solo i prodotti non scaduti in confezioni sigillate, le conserve, le marmellate, le bibite chiuse, il vino e la birra. Per tutto il resto, amici e parenti saranno perfetti per regalare quanto eventualmente saremmo costretti invece a buttar via. In consiglio furbo? Meglio preparare in anticipo una bella lista della spesa che si dovrà fare al rientro dalle vacanze: sarà più semplice riempire la dispensa e trovare ciò che serve non appena si sarà rimesso piede in casa.