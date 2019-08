Frigorifero: prima di partire per le vacanze puliscilo così

C'eravamo tanto amati: se il nostro è un frigorifero vecchio modello, sarà assolutamente indispensabile sbrinarlo. Per questa operazione, oltre a molta pazienza, sono necessari: asciugamani, spatola per rompere i cumuli di ghiaccio e purtroppo tanto olio di gomito. Ricordiamoci però di staccare sempre la corrente ed evitare di usare l'asciugacapelli, come si faceva un tempo: quando si sbrina questo elettrodomestico si è comunque a contatto con l'acqua e quindi può essere pericoloso. La prudenza non è mai troppa.



Un gran vuoto: la prima operazione da fare, quando il nostro caro amico è un acquisto recente, è quella di svuotamento. Se si ha intenzione di assentarsi per un periodo piuttosto lungo è bene svuotare del tutto il frigorifero e il freezer e staccare anche la spina della corrente. Se invece la vacanza è relativamente breve, possiamo evitare si staccare la corrente ma rimane necessario evitare di tenere gli alimenti deperibili. In questo caso, il freezer potrà essere lasciato così com'è, mentre nel frigorifero potranno rimanere solo prodotti non scaduti in confezioni sigillate, conserve, marmellate, bibite chiuse, vino, birra. Per tutto il resto, amici e parenti saranno perfetti per regalare quanto eventualmente saremmo costretti invece a buttar via. Evitiamo gli sprechi.



Parola d'ordine: pulizia! La seconda operazione, dopo lo svuotamento, è quella di pulizia onde evitare di tornare a casa e ritrovarci invasi da odori spiacevoli. Per pulire il frigorifero si possono acquistare prodotti appositi in spray, che sono molto comodi, ma chimici. Se ci piace l'idea di ricorrere a prodotti naturali, puntiamo sui rimedi della nonna, quali bicarbonato, limone e aceto bianco. Con il bicarbonato si prepara una specie di pasta, ottenuta miscelandolo con l'acqua calda, da passare con la spugnetta ovunque. L'aceto dovrà essere passato in tutti gli scomparti per allontanare il rischio di odori sgradevoli: basterà versarne un po' su uno straccio e passarlo accuratamente. Il limone potrà essere sia miscelato al bicarbonato. Il consiglio furbo? Per potenziare l'azione deodorante possiamo sui ripiani una vaschetta contenente aceto oppure caffè macinato, perché entrambi assorbono gli odori. Efficace ed economico.



Prudenza sì, ma...: se abbiamo deciso di lasciare il frigorifero in funzione durante la nostra assenza perché le vacanze saranno comunque brevi, non dimentichiamo di essere previdenti nel caso si verifichino blackout o cali di corrente. Una buona regola è quella di lasciare la copia delle chiavi di casa a una persona fidata e di verificare che i vicini di casa o l'amministratore di condominio abbiano il nostro numero di telefono o un contatto al quale fare riferimento. Se poi vogliamo tutelarci oltre ogni limite, usiamo il vecchio trucchetto dell'asciugamano molto assorbente (per esempio, un telo mare) sotto il frigorifero e lungo il bordo: in caso di emergenza, la spugna assorbirà parte dell'acqua evitando di allagare la nostra casa e... quella dei vicini!