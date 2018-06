Fai da te: tante idee per dipingere i sassi

Dopo il lungo inverno è arrivata finalmente la bella stagione e le passeggiate all' aria aperta , nei parchi o lungo la spiaggia, sono un piacere per grandi e piccini . Raccattare qua e là sassi e ciottoli di diverse dimensioni, colori e forme, è un modo per ricordarci dei bei momenti trascorsi in famiglia. Niente di meglio poi che armarsi di colori e pennello per dare nuova vita a souvenir allegri e originali.

Alzi la mano chi non si è portato a casa qualche sasso o qualche conchiglia come ricordo di una vacanza o di un luogo che ci è rimasto nel cuore.

Tutti noi amiamo circondarci di oggetti che in qualche modo ci sono cari, per un motivo o per l'altro.



Se poi sono oggetti che ci legano a una esperienza con i più piccoli o con il nostro nuovo amore, ci paiono ancora più speciali e unici.

Ecco dunque un modo per regalare ai sassi una nuova vita e farli diventare piccoli oggetti d'arredo, preziosi e assolutamente originali.



In giardino: al posto dei nanetti, i sassi colorati possono ricordarci deliziose coccinelle o dolcissime api. Possiao anche rappresentare la nostra famiglia, papà e mamma con i piccoli. Divertiamoci a raccontare la nostra famiglia e gli "abitanti" dei prati per uno spazio verdegioioso e colorato.



Il mare in casa: diamo ai sassi i colori dell'estate. Un sole dai raggi splendenti, un arcobaleno, un pesce tropicale oppure un quadretto che ricorda l'oceano da appendere con una cornice anche semplicissima. Chi più ne ha, più ne metta!



Luccicanti: per chi ama circondarsi di oggetti particolari, i sassi dipinti e ricoperti di perline diventano fermacarte raffinati o originali segnaposto. Bastano un po' di pazienza e tanta creatività: il risultato sarà entusiasmante.



I love you: tanti modi per dire ti amo, anche dipingendo cuori sui sassi. Un modo semplice per raccontare un sentimento meraviglioso e per non dimenticare i dolci momenti trascorsi insieme.