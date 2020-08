Casa fresca senza condizionatore in cinque semplici mosse: ecco come fare

Estate e caldo soffocante : nelle grandi città è un binomio che rende la vita difficile a chiunque. L'aria condizionata restituisce un ambiente più vivibile , ma non tutti hanno in casa un impianto di condizionamento , o non la amano, o ancora la utilizzano il minimo indispensabile per poter sopravvivere anche senza doversi tuffare nella vasca da bagno per trovare refrigerio. Tuttavia mantenere l' ambiente domestico un po' più fresco , risparmiando sulla bolletta elettrica e aiutando l’ambiente si può , vediamo come.

Chiuso per ferie: per prima cosa, evitiamo di utilizzare elettrodomestici che scaldano, primo fra tutti il forno. Dimentichiamo i manicaretti che ci hanno gratificato il palato nel lungo periodo di lockdown e diamo priorità a insalate fresche che, oltre che essere ricche di sali minerali importantissimi in questa stagione, sono digeribili e soprattutto non richiedono cottura. Teniamo conto che consumare cibi freddi aiuta a mantenere bassa la temperatura corporea e a sentire meno il caldo, ma se la gola ha le sue necessità, cerchiamo di cucinare alla sera o al mattino presto quando l'ambiente è decisamente più fresco. Inutile aggiungere che il ferro da stiro, odiatissimo a maggior ragione in estate, dovrebbe essere dimenticato e per farlo la scelta del nostro abbigliamento dovrebbe ricadere su capi che non necessitano di stiratura: eviteremo di surriscaldare l'ambiente e soccombere sotto la biancheria.

Luce Anche no! Un altro trucchetto è quello di spegnere qualunque luce vi sia in casa, anche quelle degli elettrodomestici. Non ce ne rendiamo conto, ma le lampadine scaldano così come televisori, schermi del computer e altri elettrodomestici, anche quando sono in stand-by. Per contribuire a mantenere un ambiente fresco, non dimentichiamo di spegnere tutto. Quanto alle tapparelle o alle persiane, vanno tenute rigorosamente chiuse o abbassate nelle ore più calde della giornata:, perché impedire il passaggio dei raggi del sole eviterà che la casa si surriscaldi anche all'interno. Attenzione a non dimenticare le finestre aperte, perché l'aria rovente non deve entrare in casa. Nelle ore serali e notturne, al contrario, spalanchiamo tutto e facciamo entrare l'aria esterna: quando la temperatura scende, l'ambiente diventa decisamente più gradevole.

Fai girare l' aria: il ventilatore a pale sul soffitto è davvero un prezioso alleato. Oltre che essere un bell'oggetto d'arredo su cui i designer si stanno cimentando, è l'ideale per garantire un po' di refrigerio senza avere le controindicazioni dell'aria condizionata. Per il buon funzionamento e godere al massimo dei suoi benefici, ricordiamo di regolare la rotazione delle pale in senso antiorario. Per quanto riguarda i ventilatori portatili, stiamo attenti a non tenerli puntati proprio su di noi per evitare fastidiosi dolori articolari o mal di gola che, quando siamo accaldati, possono insorgere a causa del flusso d'aria troppo diretto.

Un giardino domestico: balcone e terrazzo sono belli da vere e fantastici da vivere, soprattutto nella bella stagione. Non solo ci garantiscono uno spazio extra nell'abitazione, ma ci regalano anche un senso di libertà e la sensazione di essere un pochino outdoor. Per ridurre il calore, riempiamo di piante il nostro spazio verde, purché abbiano una dimensione adeguata o si tratti di rampicanti, che schermano il sole e ci regalano frescura. Non disponiamo di spazi esterni? Niente paura: usiamo il davanzale della finestra per aumentare lo schermo dei raggi del sole attrezzandolo con vasi di fiori o con piante sempreverdi: bellissimi, oltre che utili.

Rimani in ombra: se abbiamo un balcone o un terrazzo, tende da sole e ombrelloni sono irrinunciabili. Oltre che arredare e rendere accogliente e discreto l'ambiente, quando sono aperti, specie nelle parti più esposte al sole, creano un zona cuscinetto tra il calore esterno e le finestre di casa. Attenzione a non abbassare completamente le tende da sole, perché debbono poter garantire comunque un po’ di ricambio d’aria onde evitare che il terrazzo si trasformi in una serra, ottenendo l’effetto opposto a quanto desiderato. Per le finestre di casa ricorriamo a tendaggi leggeri, bianchi o di colore chiaro, che riflettono la luce e proteggono dal calore. Se possibile, eliminiamo almeno temporaneamente i tappeti: tanto caldi d'inverno, quanto insopportabili in estate. Se proprio non possiamo farne a meno, puntiamo su tappeti in iuta: naturali, freschi e decisamente molto trendy.