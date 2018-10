Casa: dieci idee per arredare con il velluto

Velluto: lo vediamo dappertutto, su giacche, pantaloni, negli abiti da giorno, oltre che da sera. Come se non bastasse, il velluto è di gran moda anche nell' arredo di casa . Ecco dunque come rendere la nostra dimora in linea con le ultime tendenze di design senza spendere un capitale e con tanta fantasia .

Da sempre sinonimo di lusso ed eleganza, il velluto è tornato prepotentemente alla ribalta. Tessuto raffinato, rende aristocratico qualsiasi ambiente senza mai essere eccessivo: il velluto rappresenta il bello accessibile, la ricercatezza non esclusiva, la serenità non ostentata.

Nelle tonalità più svariate, dai colori caldi dell'autunno a quelli più accesi effetto neon, il velluto si appropria dei nostri spazi: vuole essere sulle tende, magari in ambienti ultramoderni, sui divani, anche dal design minimalista, sui cuscini che adornano i nostri salotti essenziali, nella nostra stanza da letto, che si tratti di testiera o cuscino non importa.

Versatile, morbido, il velluto lo si può utilizzare anche per le piccole coperte da appoggiare morbidamente sul divano per sentirci coccolati o per rendere importanti angoli domestici altrimenti invisibili: come sempre, la creatività non conosce limiti.