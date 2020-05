Balconi fioriti: scopri quel che c'è da sapere per portare la primavera in casa

Il pollice verde è una virtù preziosa, che possiamo imparare ad avere. Addio ai balconi anonimi e tristi, ora che possiamo finalmente acquistare le piante e fare una passeggiata nei parchi , lasciamoci tentare e riempiamo il balcone di colori e profumi . Per un budget minuscolo e fatica ridotta al minimo basta optare per fiori facili da coltivare e seguire poche e semplici regole.

Gerani: sicuramente il più amato tra i fiori, il geranio regala immediatamente allegria a qualsiasi balcone o terrazzo. Ne esistono diverse varietà oltre a quelle più classiche, lo zonale o il parigino: troviamo infatti anche i gerani ricadenti (gerani edera), perfetti per arredare i balconi e i davanzali, i gerani Odorosi, che hanno foglie molto originali ed un profumo inebriante, i gerani Regali, gli Angel e i gerani a Foglia Variegata: insomma, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Fioriscono nel mese di maggio.e vanno posizionati in vasi e fioriere non troppo piccoli perché hanno bisogno di spazio e di terreno abbondanti. Per una fioritura magnifica occorre uno strato di drenaggio posizionato sul fondo della cassetta e di un terriccio preferibilmente pre-fertilizzato. Il geranio è perfetto anche in città, perché che ama il caldo e resiste senza troppi problemi alle temperature afose. Unica accortezza: innaffiiamo con regolarià assicurandoci che il terriccio non si asciughi mai completamente.

Impatiens o fiori di vetro: coloratissimi e supoer economici, questi fiori regalano allegria senza chiedere quasi nulla in cambio. Le piantine, messe nei vasi in questo periodo prima che arrivi il caldo eccessivo, attecchiscono perfettamente e nel giro di pochissimo saranno in grado di regalarci un carico di corolle in grado di rendere il nostro balcone bellissimo fino all'autunno.

Gerbere: sembra una grande margherita ed è per questo che la gerbera è il fiore simbolo della primavera. Presente in natura in un arcobaleno di colori, non può mancare nei balconi che vogliono essere allegri e festosi nonostante l'emergenza. Le gerbere amano il sole e si possono facilmente piantare sul terrazzo senza problemi. Come quasi tutte le varietà di fiori, anche la gerbera non gradisce i ristagni d'acqua: anche per queste magnifiche corolle è fondamentale evitare che si formino pozze, quindi utilizziamo terriccio drenante con ghiaia fine come base per la nostra cassetta fiorita. Unico limite è la fantasia: per portarci la bella stagione in casa avremo solo che da scegliere.

Tulipani: simbolo dell'Olanda, i tulipani, oltre ai meravilgiosi colori accesi, sono anche amici di chi ha poco tempo da dedicare alla cura delle piante perché non richiedono cure particolari. Godere della bellezza di questi fiori è semplice, perché i bulbi dei tulipani si adattano bene anche ad ampi vasi profondi ben posizionati sul terrazzo di casa. Sistemiamo i vasi in posizione soleggiata, ma non esposta al vento, e in un terriccio ricco e corposo. Il bulbo va interrato da settembre a dicembre e la pianta innaffiata con regolarità, tenendola pulita da foglie e fiori secchi.

Viole: forse il fiore più amico per i principianti o per chi non ha troppa voglia di dedicare cure al verde di casa. La viola è molto generosa e sarà capace di regalare soddisfazioni anche se il nostro impegno sarà minimo. Molto resistente, la viola si può piantare anche in pieno inverno; i suoi boccioli colorati durano a lungo e sono piuttosto resistenti, regalando anche più di una fioritura nel corso della primavera. Un suggerimento valido per tutti: versiamo i fondi del caffè avanzati nel terriccio dei vasi, saranno un ottimo concime a costo zero per una terra ancora più ricca che renderà la fioritura ancor più rigogliosa.