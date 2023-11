Albero di Natale: bello, di atmosfera e soprattutto trendy

Le mode e i colori del 2023 per chi vuole rinnovare il proprio abete e per un tocco di novità nei decori natalizi

Del resto, manca poco alla data canonica dell’8 dicembre, in cui per tradizione si decora la casa in attesa delle Festività; quindi, è il caso di cominciare a raccogliere qualche idea per un albero di Natale nuovo di zecca o per rinfrescare il look a quello dello scorso anno.

Ormai non si parla d’altro: anticipare di qualche giorno la decorazione dell’ albero di Natale fa bene allo spirito e contribuisce persino a essere più felici. Lo spirito delle Feste ci suggerisce che abbiamo qualcosa di bello da aspettare e, in un periodo tormentato come questo, in fondo ne abbiamo bisogno.

Casa: come arredare il bagno per un effetto "montagna"

Ispirazione chalet: dettagli di charme per la casa in montagna

Il viola: può essere utile per rinnovare il look di un albero con prevalenza di rosa. Basta qualche sfera, qua e là.

Le tendenze e gli stili più "in" per decorare l'abete natalizio

Il viola: può essere utile per rinnovare il look di un albero con prevalenza di rosa. Basta qualche sfera, qua e là.

VERO O SINTETICO? – La scelta si ripropone puntualmente, sempre più in ottica green: è vero che l’abete naturale ha ben poche probabilità di arrivare vivo all’Epifania e di poter essere ripiantato in terra, ma continua a essere una buona scelta, amica dell’ambiente. È da preferire a quello artificiale soprattutto se siamo disposti a impegnarci per mantenerlo in buona salute e se abbiamo, magari, un giardino in cui ripiantarlo. L’ideale sarebbe addobbarlo direttamente dove si trova, ovvero nella terra, in modo che chiunque passi per la strada possa ammirarlo e goderle della sua vista: in tutti gli altri casi, l’albero artificiale è una scelta valida: durerà moltissimi anni e, se lo conserveremo con cura, farà sempre un’ottima figura in salotto.

L’ADDOBBO DELL’ANNO: IL PUNTALE – Ritorna di moda un topper un tempo amatissimo e più recentemente un po’ soppiantato da stelle, angeli, altre decorazioni o anche… da niente del tutto. Il puntale è una decorazione di forma allungata, come dice il suo nome, di forma appuntita che segna il culmine dell’albero, rivestendo l’ultimo ramoscello verticale. Grazie alla sua forma slanciata e alla sua posizione di preminenza può diventare il pezzo forte dell’intero albero: per sceglierlo occorre tenere presente le dimensioni dell’albero e il tipo di decorazioni utilizzate, delle quali deve rispecchiare lo stile e i colori.

LE LUCI – L’unica cosa davvero importante è che siano di qualità controllata e che siano led, per limitare al massimo il consumo energetico e per evitare surriscaldamenti che possono risultare pericolosi. Molto importate è anche verificare che le nostre catene luminose abbiano i marchi di conformità che ne garantiscono la sicurezza: in ogni caso, ricordiamoci di spegnerle quando usciamo di casa e, soprattutto, la notte prima di andare a dormire. Possiamo anche scegliere di addobbare il nostro albero solo di lucine, anche utilizzando le catene montate su fili sottili e quasi invisibili, da attorcigliare con pazienza ai rami, oppure versioni più pratiche che si fermano alla sommità dell’albero e poi si lasciano scendere in verticale: basta disporre le file con garbo a distanza regolare e il gioco è fatto.

I COLORI – Qui non c’è che da sbizzarrirsi e da seguire il proprio estro. Le tendenze 2023 propongono alcune novità accanto ai consueti evergreen. L’albero di Natale maestoso, decorato di rosso e oro, utilizzando anche alcune sfere piuttosto grandi per tocchi di colore più decisi, è sempre di grande effetto. I bambini saranno felicissimi di un albero multicolor, magari con giochi di luci a intermittenza, con piccoli pupazzi morbidi che si alternano alle classiche palline e, perché no, fiocchi di neve, animaletti e biscotti allo zenzero.

Leggi Anche Il Calendario d’Avvento dei cibi che ci fanno arrivare in linea a Natale

Se invece vogliamo un albero più raffinato, il rosa continua a piacere, sia per il colore dell’albero che per le decorazioni. Un binomio classico lo abbina all’argento o al bianco: se vogliano rinnovare un po’ ma senza cambiare troppo, possiamo abbinare le sfere rosa ad alcune di sfumatura violacea o color malva per un effetto a sorpresa, oppure optare per il rosa pesca, da abbinare anche al color champagne e all’oro.

Una delle tendenze del Natale 2023 propone le palline di varie tonalità di verde, soprattutto nelle nuances più chiare e del verde salvia che, tra l’altro, in accostamento con il rosa, non sono affatto male. Il verde è il colore della rinascita e della speranza, due sentimenti perfettamente in linea con la gioia del periodo natalizio. Possiamo creare un effetto “verde” lasciando il nostro abete risplendere in tutta la sua bellezza senza quasi bisogno di aggiungere decori: in questo caso occorre un bell’abete naturale dai rami folti e dalla forma perfetta.

Non tramonta il fascino del bianco che crea in casa un effetto innevato e molto raffinato: per evitare che l’insieme risulti troppo freddo, l’albero all white o a effetto neve può essere delicatamente ravvivato utilizzando qua e là sfere dai colori pastello che creano qualche tocco di colore senza contrasti cromatici troppo accesi. Se invece amiamo l’energia delle tinte vivaci possiamo osare con un all red, dove il rosso contagia anche l’abete stesso, o con decorazioni gialle e persino arancioni.

Se invece in casa abbiamo poco spazio, possiamo scegliere gli abeti “slim”, che possono essere anche molto alti ma che hanno rami più corti, un diametro inferiore e che quindi occupano meno spazio, oppure quelli di fantasia che, al limite, possono essere piatti e da agganciare a una parete.