Al mare con i bambini: consigli e precauzioni dedicate ai piccoli

Sotto i sei mesi di vita la crema solare non è indicata perché la pelle del piccolo è troppo delicata e fragile. Motivo in più per non portare il piccolo in spiaggia e per non esporlo al sole diretto. Fra i sei mesi e i tre anni occorre utilizzare gli schermi totali, meglio se specifici per i bambini, da applicare circa mezz’ora prima di recarsi al mare ripetendo l’operazione ogni due ore circa, soprattutto dopo il bagno. Questa accortezza non deve essere dimenticata neppure se il solare è waterproof perché, quando si strofina il bambino con l’asciugamano per asciugarlo, la crema se ne va. La testa va protetta con un cappellino leggero, meglio se con visiera e gli occhi vanno riparati con occhialini da sole. Nei primi giorni di esposizione può essere utile anche utilizzare una maglietta di cotone per evitare arrossamenti e scottature.