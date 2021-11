Acqua: ne usiamo più di quanta si pensi (e la sprechiamo pure)

Lo avresti immaginato? Per fare una doccia di cinque minuti si usano dai 30 ai 50 litri di acqua, mentre ogni volta che ci laviamo i denti senza chiudere il rubinetto ne sprechiamo circa 30. Il cattivo utilizzo delle risorse idriche , bene prezioso e da tempo al centro dell’attenzione di chi ha a cuore la salute del Pianeta, è un tema che ci coinvolge tutti e sul quale siamo chiamati a fare la nostra parte in prima persona. Ecco allora qualche suggerimento da mettere in atto nella vita quotidiana per dare una mano all ’ambiente e non gravare sul bilancio idrico generale.

OCCHIO AI CONSUMI: IN BAGNO… - Non sempre abbiamo la percezione di quanta acqua adoperiamo nelle normali attività quotidiane. Ad esempio, farsi un bagno nella vasca comporta l’utilizzo di circa 120 – 160 litri di acqua, contro i 20-40 che servono per restare quattro minuti sotto il getto della doccia. Pensiamoci bene, prima di aprire i rubinetti e trasformare la nostra stanza da bagno in una mini-Spa, con tanto di candele ed oli essenziali: è un lusso che ci possiamo concedere ogni tanto, sostituendolo magari con una doccia emozionale e cromoterapia. Quando ci laviamo i denti, poi, ricordiamoci che tenere chiuso il rubinetto mentre spazzoliamo arcate e gengive fa passare il consumo idrico a meno di due litri, dai circa 15-20 completamente dispersi e sprecati quando teniamo il getto aperto. Lo stesso discorso vale quando gli uomini si fanno la barba. Anche il gesto di tirare lo sciacquone “costa” dai 9 ai 16 litri d’acqua, a seconda del tipo di impianto che abbiamo in casa. Lavarsi le mani, come il Covid ci impone di fare spesso, fa consumare circa 5 litri di acqua.

… E IN CUCINA - Anche tra lavandino e fornelli occorre fare attenzione. Per bere e preparare da mangiare ciascuno di noi utilizza circa 6 litri di acqua al giorno. Lavare i piatti a mano ne fa consumare fra i 20 e i 40, mentre con un carico in una lavastoviglie di classe A se ne risparmiano la metà. Ogni volta che facciamo partire una lavatrice (di ultima generazione) se ne vanno circa 45 litri d’acqua, mentre un rubinetto che non chiude bene e gocciola ne fa sprecare 5 al giorno.

COME CORRERE AI RIPARI NELLA VITA QUOTIDIANA – Naturalmente quello del risparmio idrico è un argomento vastissimo che implica l’intervento dei decisori politici e industriali. Noi però, nel nostro piccolo, possiamo dare una mano, perché, in fondo, il mare è composto da innumerevoli gocce. Cominciamo quindi da quello che è sotto il nostro controllo: con il concorso di tutti si possono ottenere risultati importanti.

- Verifichiamo l’efficienza del nostro impianto idrico domestico e la perfetta tenuta di tubi e rubinetti, per evitare dispersioni.

- Applichiamo il frangigetto ai rubinetti: è un piccolo miscelatore che arricchisce d’aria il getto d’acqua, permettendo un lavaggio più rapido e più efficiente. Si tratta di un intervento poco costoso che consente grandi risparmi idrici ogni anno.

-Facciamo installare in bagno uno sciacquone a due vie, in modo da ridurre il consumo di acqua dispersa ogni volta che lo azioniamo.

-Facciamo funzionare la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno carico, per ottimizzare i consumi idrici.

- Preferiamo la doccia la bagno, conservando la consapevolezza del tempo che trascorriamo sotto il getto dell’acqua. Può essere una buona idea chiudere il rubinetto mentre ci insaponiamo.

-Utilizziamo l’acqua correte solo quando serve: per lavare i piatti, ad esempio, si può riempire la vasca del lavello di acqua insaponata e immergervi le stoviglie. L’acqua corrente si usa solo risciacquo, limitandone il consumo. I piatti possono essere puliti a secco prima di essere messi in lavastoviglie. Lo stesso vale per il lavaggio di frutta e verdura: utilizziamo un contenitore, invece del flusso del rubinetto.

IL CONCETTO DI ACQUA VIRTUALE – Anche se non ne siamo pienamente consapevoli, tutto quello che mangiamo o utilizziamo ha richiesto un certo consumo di acqua. Ad esempio, la bistecca che mettiamo sulla griglia viene da un bovino il cui allevamento ha richiesto quantità idriche notevoli: tra l’altro la carne bovina è una delle fonti di proteine più “costose” in termini di risorse, mentre le carni di capra e di pollame sono più “economiche”. Esistono app e programmi che ai aiutano a calcolare a quante risorse idriche stiamo facendo appello: possiamo utilizzarle per orientarci e compiere scelte più consapevoli.