Elena a Tgcom24: “Facendo la volontaria ho vinto le mie Olimpiadi”

Raccontaci qual è stato il tuo lavoro di volontaria olimpica.

Nei nove giorni del mio servizio ha fatto la driver. Il mio compito era cioè di accompagnare in macchina da un posto all’altro chi si doveva spostare in auto in città da una sede di gara all’altra, oppure tornare in albergo o in aeroporto. In apparenza è un compito semplice, ma in realtà non è stato proprio così: mi è capitato di utilizzare i mezzi più diversi, anche elettrici o di grandi dimensioni, e comunque differenti dall’auto che guido di solito, a volte di notte o sotto una pioggia battente, in posti non familiari e in mezzo al traffico pazzesco della Milano olimpica. Gli atleti di solito si spostavano con i mezzi dei loro team, ma ho trasportato funzionari, persone dei diversi staff e altri personaggi che non sempre conoscevo: non sono molto ferrata nell’inglese e le conversazioni erano per forza di cose ridotte all’essenziale. La mia attenzione era sempre del tutto assorbita dalla guida, dalle indicazioni del navigatore e dalle comunicazioni che arrivavano dalla app con le richieste della centrale operativa. In una situazione di questo genere non potevo prestare molta attenzione alle interazioni con i miei passeggeri. La nostra attività si svolgeva secondo un ritmo ben preciso: all’inizio del turno, come tutti i miei colleghi driver, mi recavo al punto di raccolta della flotta, per una sorta di check in cui veniva assegnato il veicolo con il pieno di benzina o la carica completa della batteria elettrica, e uno smartphone con la app sulla quale venivano smistare le chiamate, e poi si cominciava a girare, per accompagnare le diverse persone nel luogo in cui dovevano recarsi. A volte correvamo come dai matti aventi e indietro, oppure c’erano dei momenti vuoti, tra una chiamata e l’altra, in cui si restava in attesa, anche a lungo. Forse questi momenti vuoti sono stati i più difficili, tra noia, stanchezza e anche un certo senso di frustrazione, dato che spesso si soffriva il freddo e non sapevamo neppure come fare per usare il bagno. Di solito sfruttavo queste pause per familiarizzare con gli altri colleghi, anche loro fermi in attesa, oppure per leggere i messaggi della chat, su cui noi volontari scambiavamo indicazioni, suggerimenti, idee per risolvere problemi che potevano insorgere in ogni momento e che qualcuno aveva già affrontato. Perché la nostra parola d’ordine era sempre: “problem solving”, sia che si trattasse di un ingorgo imprevisto, o di un problema con l’auto o con la app delle chiamate che, nei primi giorni, non sempre funzionava alla perfezione. Alla fine del turno si tornava alla centrale, dopo aver fatto il pieno di carburante al veicolo e aver ricaricato la batteria del telefono, si faceva il check out e si tornava a casa, a volte a tarda notte.