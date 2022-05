Voglia di colore: ecco tante idee per una casa all'insegna dell'allegria

La manifestazione grafica è importante per comunicare emozioni e stati d'animo , per descrivere noi stessi e quello che proviamo: dare sfogo alla fantasia anche in casa racconta come siamo e il colore è un alleato perfetto per renderla unica e speciale .

Azzurro, verde, indaco, viola:

i colori freddi sono quelli di tendenza per quest'anno, a partire dal Very Peri, proclamato colore del 2022 da Pantone. Sinonimo di eleganza e raffinatezza, queste nuance sono perfette per arredare in maniera sofisticata ogni ambiente domestico senza stancare l'occhio, ma regalando serenità. Adatti per i rivestimenti dell'arredo, così come sulle pareti, sono splendidi usati nelle case cittadine o in quelle al mare o al lago, per non dare soluzione di continuità con il contesto naturale che le circonda.

Rosso, arancione giallo:

i colori caldi sono quelli giusti per dare un chiaro segnale di allegria a tinte forti. Insuperabili nelle case che strizzano l'occhio agli elementi di design, sono ideali tanto in autunno, quanto nella stagione estiva, soprattutto se abbinati sapientemente alle tonalità del marrone e ai più classici nero e bianco. L'unica accortezza è non esagerare: una eccessiva quantità di colore nell'ambiente domestico potrebbe essere fastidiosa o poco elegante se non mixata nella maniera corretta.

Abbinamenti audaci:

verde e fucsia, giallo limone e verde acido, viola e giallo sono alcune delle combinazioni più ardite su cui si può puntare. Dal salotto al bagno, passando per la camera da letto fino ad arrivare al davanzale di casa: alla fantasia e alla creatività non c'è limite, basta solo avere il coraggio di sperimentare.