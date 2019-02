Una casa per due: idee di arredo per vivere felici in coppia Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Onde evitare discussioni inutili quanto fastidiose, ma al contrario rendere il tempo trascorso in casa quanto più gradevole possibile, ecco cosa possiamo fare per facilitare la convivenza con il nostro partner.



Armonia in cucina: il tegame più romantico è quello a forma di cuore: anche un uovo diventa un manicaretto prelibato per cenette a lume di candela. Per preparare le verdure che uno ama e l'altro detesta, la pentola che cuoce al vapore con più strati è perfetta per accontentare entrambi, mentre il tostapane garantirà fettine croccanti nello stesso momento a tutti e due. In casa, la penisola per fare colazione o per il pranzo sarà perfetta: con due alti sgabelli, restituirà il sapore un po' sbarazzino del bar e inviterà alla confidenza del gomito a gomito.



Bagno condiviso: i turni per lavarsi i denti o per rasare la barba e truccarsi vanno decisamente aboliti: creano tensioni e rischiano di farci arrivare tardi al lavoro o alla cena con gli amici. Meglio avere un'unica consolle con due lavelli: stesso spazio, doppia funzionalità. Un vero banco di prova per coppie che si preparano alla lunga e felice maratona matrimoniale.



Una poltrona per due: lui divano, lei poltrona? Lei poltrona, lui sedia? Bando alle incertezze: due poltrone, una per ciascuno, saranno perfette. Uguali, diverse o simili non ha importanza: creeranno la giusta atmosfera per concedersi alla lettura, alla conversazione o anche più semplicemente alle chat dei social network... vecchie abitudini, nuove distrazioni.



Il mondo in una stanza: tutto non si può avere, ma possiamo avvicinarci: così, se lei è stanca e lui vuole stare sveglio ancora un po', una quinta nella camera da letto consentirà a entrambi un po' di privacy. Anche nelle soluzioni più moderne, ciascuno dei due potrà continuare ad avere i propri gusti e interessi nella stanza dedicata al riposo se invece dei classici comodini si ricorre a spazi dedicati agli hobby preferiti. Vanno bene la bicicletta come anche la fioriera fai-da-te o la libreria zeppa di volumi a cui attingere prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.



En plein air: ci piace goderci il relax all'aria aperta? Bene, non dimentichiamo di raddoppiare la possibilità di farlo: due lettini prendisole, due divanetti comodi comodi saranno l'ideale per trovarci insieme sul terrazzo o in giardino a rilassarci, magari con un bel bicchiere di fresche bollicine per festeggiare la gioia del semplice stare bene. L'amore è fatto anche di piccoli, ma intensi momenti di felicità: mai sprecare una buona occasione per afferrarli al volo.