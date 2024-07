Tappeti: quali scegliere per una casa glamour anche in estate

usata per la prima volta nel 1800, la sisal è una fibra naturale, che si ricava dalle foglie dell'agave sisalana. La pianta trae origine nella penisola dello Yucatan in Messico. È tra le fibre naturali più richieste, perché oltre che per i tappeti, è impiegata per realizzare corde, funi e filati. Poiché le fibre sono grosse e corte, non sono adatte a essere filate e quindi viene usata grezza in fasci. Cosituita da foglie che contengono in parte cellulosa, ma anche fibre lignee e pectina, è dura quasi come corteccia: un motivo in più per utilizzarla in tappeti molto calpestati in casa o negli uffici, in quanto forte e resistente. Per la sua caratteristica impermeabilità, si può usare per i tappeti in sisal anche per esterni o per un corridoio.