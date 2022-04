Pasqua: divertimento e allegria assicurati con le uova fai da te

Facili da realizzare, sono perfette per intrattenere i più piccoli , perfette come segnaposto a tavola e ideali come accessorio da abbinare a qualche regalino per le amiche o i parenti.

Per

festeggiare la Pasqua

idee e suggerimenti

uova originali

simpatiche

concedendoci po' di spensieratezza e senza pesare eccessivamente sul budget familiare, possiamo scorrereda cui prendere spunto e avere, allegre e super

Con l'erba del prato

: un'idea simpatica e in tema green da copiare subito. Usare qualche ciuffo d'erba e uova sode su cui avremo disegnato qualche semplice emoticon è semplice e regala grandi soddisfazioni. Usare le uova come segnaposto o come centrotavola è il modo migliore per ricordare una giornata speciale anche quando il pranzo sarà terminato e i festeggiamenti lasceranno il posto alla solita routine.

Con qualche piuma:

perché dimenticare che le uova arrivano da mamma chioccia? Per richiamare i pulcini dell'aia e rivestire le uova più originali, usiamo qualche piuma: soffici e delicate, sono perfette per decorare anche l'uovo più semplice.

Con lo smalto per unghie:

non ci abbiamo mai pensato, ma se abbiamo degli smalti già aperti che stanno per essere buttati via, niente di meglio che utilizzarli per decorare le nostre uova. Quando si dice abbasso gli sprechi.

Con le tempere:

Con la lana:

Con un po' di muschio:

sporcarsi fa parte del gioco, quindi nessun problema se ci faremo aiutare dai nostri bambini a colorare le uova con acqua e pennelli. In questo caso, per stimolare la fantasia, potremo assegnare dei temi: il mare, i fiori, il cielo e così via. Unica raccomandazione: non lesiniamo sulle uova, potrebbero volercene moltissime!se siamo amanti del tricotage o del lavoro all'uncinetto, mettiamo in campo la nostra abilità e con gli avanzi dei gomitoli possiamo realizzare dei copriuova deliziosi: piccoli capolavori che sarà impossibile buttar via dopo le feste.Natale è archiviato, d'accordo. Ma se è avanzato qualcosa dalla preparazione del presepe, la Pasqua è l'occasione giusta per utilizzarlo. Sì dunque al muschio da incollare alle uova per creazioni originali dall'effetto sorprendente. Il suggerimento furbo? Utilizziamo dello spago per "fermare" il muschio e dare stabilità alle uova se sistemato sulla base del nostro piccolo capolavoro.

Con il cartoncino:

Con la pasta:

Con gli evidenziatori:

Con gli scovolini da pipa:

Con gli occhiali della nonna:

armiamoci di forbici, colla e qualche nastro colorato: è tutto quel che serve per trasformare le nostre uova in simpatici coniglietti. Come segnaposto o da abbinare alle uova di cioccolato, sono davvero deliziosi.una farfalla sarà una cravatta perfetta per il nostro uovo in versione glamour. Colla e tempera o pennarelli saranno sufficienti per sbizzarrici con gli outfit più originali. Da provare.se i pennarelli non sono una dotazione abituale nella nostra casa, possiamo ricorrere ai più comuni evidenziatori, che in ufficio non mancano mai. Il risultato potrebbe sorprenderci e la rapidità di esecuzione è da record.altro che uova: con gli scovolini bianchi potremo avere i nostri piccoli agnellini, morbidi e simpatici. Possiamo realizzarne un bel po' per avere un gregge in miniatura da tenere sul terrazzo o nel giardino.rubiamo per qualche ora gli occhiali da lettura della nonna e usiamoli per uno sguardo dal sapore pasquale. Basterà incollare due uova sode e disegnare gli occhi: un'idea simpatica e un po' irriverente, ma sicuramente inusuale.