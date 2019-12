Natale: idee fai da te per regali unici ed originali

Se non ci va l'idea di regalare oggetti carini, ma inutili , e se soprattutto il nostro desiderio è quello di omaggiare i nostri amici e le persone a cui vogliamo bene con qualcosa di assolutamente personale , proviamo a cimentarci in qualche piccolo pensiero fatto da noi .

Caldo e morbido: una sciarpa o un cappellino, o, se abbiamo tempo, un maglione morbidissimo: il tricotage viene in aiuto a chi ama sferruzzare e a chi riceve in dono qualcosa di assolutamente unico e speciale. Scegliamo il colore più adatto e poi diamoci da fare: la buona riuscita di un regalo così speciale ripagherà ogni sforzo. L'idea furba? Sciarpine e cappellini rossi per gli amici a quattro zampe: sarà un successone.

Tanta bontà: il cesto gastronomico è un classico. Quello più gradito è fatto con le leccornie e le specialità preferite dalla persona che lo riceverà. Nella scelta, diamo la preferenza a prodotti artigianali e materie di qualità come cioccolato, miele, vino, birra e formaggi del caseificio.

Delizie in cucina: le marmellate fatte in casa, ma anche la passata di pomodoro, i sottaceti e le salse casalinghe sono assolutamente graditissime. Adoperiamo barattoli con una etichetta personalizzata e nastri colorati: un regalo genuino e sicuramente molto gradito.

Sacchettini profumati: la lavanda non passa mai di moda ed è un vero toccasana contro i dolori cervicali oltre che perfetta per profumare gli armadi. L'idea regalo è la confezione di tanti sacchetti dall'aroma inconfondibile. Fazzoletti in cotone e tulle da guarnire con nastri di raso o velluto saranno perfetti per una strenna fai da te.

Dolcezza infinita: per chi non vuole rinunciare al cioccolato, l'idea regalo è quella di realizzare il liquore al cioccolato perfetto per le feste: si prepara in pochi minuti e dopo qualche giorno di riposo è pronto per essere consumato. Si può gustare caldo o freddo e oltre ad essere perfetto a fine pasto si può usare per creare o arricchire tanti dessert: da regalare ai ghiottoni che non badano alla dieta

Lanterna romantica: realizzare una lanterna è davvero facilissimo e il risultato super scenografico. Scegliamo un vaso oppure un barattolo di vetro come quelli per la marmellata e inseriamo una fila di lucine led. Una originale e simpatica lanterna sarà pronta per essere sistemata nel soggiorno o in camera da letto per creare un'atmosfera intima e romantica.