Natale: a casa si inizia a respirare l'aria di festa

Inutile negarlo: con l'avvicinarsi del Natale scatta irrefrenabile la voglia di rendere la nostra casa più bella e accogliente , più allegra e calda in assoluta sintonia con le festività. Complice il freddo e il buio, candele e luci la fanno da padrone, ma non solo: ecco dunque qualche suggerimento per un ambiente domestico in puro christmas style.

Evviva le stelle: illuminano le notti, ma anche gli spiriti più duri e fieri. Le stelle portano poesia e romanticismo in qualsiasi ambiente, sono discrete e sanno accendersi proprio quando ce n'è bisogno. In camera da letto, in soggiorno o in cucina: qualsiasi ambiente sarà all'insegna delle feste con decorazioni o lampade che richiamano gli astri.

Il rosso portafortuna: da sempre il colore beneaugurante la fa da padrone nelle festività. Dettagli rossi saranno perfetti per adornare con semplicità anche le case che non amano indulgere in addobbi eccessivi. Cuscini, copriletti, plaid e le immancabili calze appese alle pareti daranno subito alla nostra dimora l'aria festaiola che si addice al mood del Natale.

Verde per un futuro migliore: anche il verde è un must delle decorazioni natalizie. Non soltanto l'abete, simbolo del Natale, ma anche il mantello dell'avido finanziere Ebenezer Scrooge creato dalla penna di Charles Dickens sono verdi. Un colore da sempre raffinato, che si addice a qualsiasi ambiente e a qualsiasi abitazione. Se i colori accesi non sono per noi, puntiamo su sedute, copriletti e addobbi del colore dei boschi e della speranza: è sempre un'ottima scelta.

In black & white: per la tavola delle feste più glamour, il bianco e nero rappresenta l'accostamento più trendy. Il candore della neve e i tratti decisi di bordi che delimitano lo spazio, anche del cibo sui piatti, sono perfetti da abbinare a preziosi centrotavola e segnaposti originali. Per una cena o un pranzo da ricordare con piacere.