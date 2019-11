Casa: tante idee low cost per la tavola di Natale

Rinnovare la tavola con un budget ridotto ai minimi termini e tanta creatività è facile e divertente: ecco cosa propongono le ultime tendenze in fatto di mise en place per le prossime festività natalizie e... anche i grandi classici che non stancano mai.

Verde bosco: è la grande novità di quest'anno. Il verde è da sempre un colore legato al Natale, ma solitamente in toni più accesi; in ogni caso, a tavola non aveva mai interpretato il ruolo da protagonista. Oggi invece è il re tra piatti e bicchieri per una mise en place che vuole essere minimal e trendy, ma con un occhio di riguardo all'eleganza e alla sobrietà. Via libera dunque a tovaglie, tovaglioli, segnaposto e pareti, tutte inneggianti al colore del bosco e della natura: rametti di pino e pigne saranno perfetti da disporre sulla tavola, come segnaposto o come centrotavola, quando la semplicità è la parola d'ordine.

Blu notte: anche il colore del cielo all'imbrunire trova spazio nelle proposte per la tavola di natale. Elegante e raffinato, il blu piace se scelto per i bicchieri o per piatti e tovaglie che amano la discrezione. Perfetto da abbinare al bianco così come all'oro, il blu si adatta perfettamente anche ad occasioni diverse e per pranzi o cene vocate alla convivialità in qualunque occasione. Per la tavola delle feste, acquistiamo del nastro da regalo in tessuto e leghiamo con eleganza i tovaglioli a qualche pallina dorata o anche a piccole candele, sempre in oro. Essenziale e sobria, ma di grande effetto.

Rosso lacca: inutile negarlo, il rosso rimane il colore principe del Natale. Beneaugurante, allegro, festoso: con questo colore non si sbaglia mai. Per una tavola simpatica e originale, sarà sufficiente disporre una piccola candela a forma di albero sul piatto, o anche una pallina rossa da affiancare magari ad una color oro. Per chi non ha tempo, o voglia, il suggerimento è quello di utilizzare una semplice tovaglia rossa: anche il servizio di piatti "per tutti i giorni" diventerà perfetto per il pranzo o la cena più importanti dell'anno.

Oro prezioso: un altro grande classico è il colore del nobile metallo. Per una tavola che vuole essere preziosa, disponiamo nel piatto una pallina dorata accompagnata da un nastro con le stelline; oppure agganciamo al lampadario sopra la tavola lunghi nastri bianchi con una pallina dorata per una scenografia di grande effetto. L'idea più originale ed economica? Utilizziamo dei fogli di carta da regalo color oro per realizzare dei ventagli che richiamano la forma delle foglie: posti nei piatti, saranno di sicuro successo per un pranzo da ricordare.

E per finire...: sulla tavola della casa in montagna, per una apparecchiatura un po' inconsueta, si possono disporre tovagliette pelose che scaldino il cuore e le pietanze. Sopra il tavolo di legno, candele color ferro e richiami al paesaggio circostante, per esempio le pigne o i rametti di ginepro, saranno il tocco finale per una cena glamour ad alta quota.