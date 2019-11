Arredo: in casa gioca col tartan

Il tartan è un tessuto di origini scozzesi, ove fin dall'antichità veniva realizzato con fili di lana in diversi colori che ripetuti con uno schema definito. Ancora oggi lo scozzese rimane un simbolo di eleganza e raffinatezza , perfetto per coperte e rivestimenti dal sapore autunnale o che anticipano il Natale con allegria.

In bianco e nero: due colori perfetti per qualsiasi ambiente, ma soprattutto adatti a qualsiasi stile. Il bianco e nero non solo rimangono i favoriti dei design addicetd, ma riescono a rendere modernissimi anche i cuscini che richiamano la tradizione del tartan.

Giallo ocra: una nuance che sta riscuotendo grandi consensi è il giallo ocra, così come nell'abbigliamento ed anche nelle case più trendy. Perfetto per coperte da abbinare a sofà grigi tanto in voga, il tartan che richiama la natura e le foglie dell'autunno è l'ideale anche in ambienti post industriali, che si rifanno ai loft newyorchesi.

In rosa, perché no? il tartan è tra i tessuti più versatili e riesce ad essere elegante e mai banale. In camera da letto, o nel soggiorno più romantico, nelle varianti rosa antico o rosa confetto è assolutamente delizioso e perfetto per chi desidera un tocco super glamour anche con arredi di grande semplicità.

Tra il giallo e il rosso: l'arancione è il colore principe di questa stagione. Dalla zucca ai cachi, dall'alchechengi alle bacche di olivello spinoso, la natura festeggia l'arrivo della stagione fredda con uno dei suoi colori più belli. Cuscini in tartan arancione saranno perfetti per chi desidera sentirsi allegro ogni giorno dell'anno.

In rosso, un classico: per la tavola delle feste, un runner di tartan rosso è quasi d'obbligo. Lo scozzese per antonomasia è da sempre il tessuto delle feste: sui piatti, nelle palline dell'albero di Natale, nelle ghirlande, perfino nelle calze da appendere al camino: impossibile stancarsi, il tartan conserva un fascino senza tempo.