La tavola di Pasqua: tante idee per un pranzo di primavera

Fiori, innanzitutto: una tavola di primavera che si rispetti, non può non ospitare i fiori. Che si tratti di narcisi, gerbere, viole, margherite o tulipani, non è importante: ciò che conta è che il loro profumo e la loro straordinaria allegria ci faccia compagnia durante il pranzo. Scegliamo la varietà che più ci piace e meglio si adatta al tema del nostro pranzo e il gioco è fatto.



Bianco, un grande classico: il non colore per eccellenza non può mancare sulla tavola di primavera. adatto a qualsiasi arredo e a qualsiasi gusto, si presta a tutti gli abbinamenti di colore che la fantasia ci può suggerire: giallo, lilla, verde, blu. Perfetto per abbinare uova colorate realizzate dai nostri bambini, biscotti allo zenzero e pasta di zucchero colorata o ancora coniglietti teneri, teneri. E chi più ne ha, più ne metta.



Dal verde al blu: sono le tonalità più nuove e trendy quelle che ci vengono proposte dai designers e che vanno dal verde al blu marine. Perfette per tavole minimaliste o che richiamano con delicatezza ed eleganza anche lo stile country. Piatti e bicchieri da abbinare a tovagliette, anche realizzate all'uncinetto, o anche molto semplicemente da appoggiare sui tavoli di legno, magari accompagnati da sottopiatti in tinta. Glamour.



Provenza in tavola: il lilla della lavanda è davvero super romantico e adattissimo al contesto pasquale. Abbinato a nastri di raso con cui guarnire un semplice cestino del pane o a piatti etnici color ocra è assolutamente bellissimo.



All'aria aperta: se la temperatura lo consente, approfittiamo del pranzo pasquale per inaugurare la stagione outdoor. Anche il tavolo in veranda o sul terrazzo possono essere perfetti per trascorrere una domenica all'insegna della convivialità e dello stare insieme. Per una tavola informale, sì a tovagliette all'americana purché il richiamo alla festa non venga trascurato: basteranno uova colorate come segnaposto e tanti fiori per rendere speciale anche una tavola "normale".