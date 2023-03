Dieci piante sorprendenti, molto decorative per la nostra casa

Ad avere tutte queste caratteristiche sono alcune varietà di piante grasse, che oltre ad essere molto decorative, richiedono solo una buona illuminazione, poca acqua e pochissime cure . Tra queste, ammiriamone dieci, all’insegna della meraviglia . Quasi tutte appartengono alla varietà delle succulente , chiamate così non perché siano buone da mangiare (anzi, alcune sono velenose), ma perché i loro tessuti sono in grado di trattenere molta acqua.

Sedum morganianum – Molto decorativa e allo stesso tempo davvero bizzarra, questa pianta grassa è una delle più decorative tra le succulente da appartamento. Il sedum morganianum è conosciuto anche come “Coda d’asino” per la sua bizzarra forma, è originario dell’Honduras e del sud del Messico, ed è caratterizzata da steli coperti fittamente da foglie rotondeggianti, come grappoli lunghi anche una sessantina di centimetri

Senecio rowleyanus - Il Senecio rowleyanus appartiene alla famiglia delle Asteraceae. È formato da lunghi steli coperti da piccole foglie di forma tondeggiante e carnosa che fanno pensare a piccole perle. Per questo motivo è chiamata anche “pianta rosario”, perché i rametti ricordano la corona con i grani del rosario. Per valorizzarla al massimo è bene coltivarla in un vaso sospeso, in modo che i rami ricadano liberamente.

Senecio peregrinus – Questa varietà di senecio, molto diversa dalla precedente, ha piccole graziose foglie somiglianti a delfini che nuotano e che la rendono molto decorativa e originale. Le sue origini sono giapponesi, Paese nel quale è molto amata.

Haworthia cooperi- Questa curiosa e incantevole pianta ha le foglie rotondeggianti, ma con la particolarità di essere simili a piccoli globi semitrasparenti, tanto da apparire piene di liquido e traslucide. La parte inferiore di queste foglie a palloncino è invece di colore verde brillante, in un bellissimo contrasto cromatico.

Albuca spiralis - Questa pianta ha una forma talmente curiosa da essere chiamata comunemente anche "cavatappi albuca" o "frizzle sizzle". Appartiene alla famiglia delle Asparagaceae ed è originaria anch'essa del Sud Africa: è una bulbosa perenne che genera infiorescenze color verde limone. Le foglie si arricciano fino a formare grappoli a spirale, molto originali e belli a vedersi.

Euphorbia obesa - Basta osservare le forme rotondeggianti di questa curiosa pianta per comprendere il perché del suo nome. Viena dal Sud Africa e vive nelle zone sub-tropicali. Sempre a causa della forma, viene anche chiamata "pianta del baseball".

Euphorbia tirucalli o pianta di cactus a matita – Questa specie di Euphorbia sembra tutto il contrario della precedente: le sue forme “magrissime” e a bastoncino le sono valse il soprannome di “pianta fiammifero”, avvalorato anche dalla colorazione rosso acceso che possono assumere le punte.

Sarracenia leucophylla – Questa bellissima pianta è tanto elegante quanto aggressiva: è una delle più belle tra le piante carnivore, con le foglie dalla caratteristica forma a imbuto, con pareti molto lisce sulle quali le prede, di solito insetti, scivolano all’interno e vengono poi digerite. Oltre ad abbellire il soggiorno ha il merito di liberarlo di zanzare e mosche, ma anche di “ospiti” più grandi, come vespe e calabroni. Produce una fioritura sui toni del giallo, molto decorativa.

Crassula perforata - Questa pianta succulenta originaria del Sud Africa è molto resistente e facile da coltivare in vaso. Ha foglie piccole, che spesso assumono ai bordi una sfumatura viola-rossastra e sembrano infilate una sull’altra, tanto che la pianta è nota anche con il soprannome di "Collana di bottoni".

Conophytum bilobum - Appartiene alla famiglia delle Aizoaceae ed è originaria del Sud Africa. Di piccole dimensioni (raggiunge un'altezza di 7 cm), fiorisce in autunno e ha una forma a cuore che la rende particolarmente simpatica e piacevole a vedersi.