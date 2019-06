Casa: i lavori di ristrutturazione da fare durante l'estate

In vacanza 26 giugno 2019 05:00 Casa: i lavori di ristrutturazione da fare durante lʼestate Caldo a parte, i mesi estivi sono perfetti per gettarsi anima e corpo nei lavori di ristrutturazione: qui un piccolo vademecum

Scuole terminate, bambini dai nonni, mole di lavoro in netta diminuzione: è arrivata l’estate e le vacanze si avvicinano a grandi passi. E' questo dunque il momento ideale per dedicarsi alle questioni domestiche e a eventuali ristrutturazioni.

Se il caldo afoso non aiuta, permette però di poter rinunciare ad alcuni comfort, quali ad esempio l'acqua calda e ovviamente al riscaldamento, così come permette lavori che riguardano infissi e serramenti. Ecco dunque cosa suggeriscono gli esperti di Habitissimo, che ci indicano una lista dei lavori da fare d’estate.



I vantaggi di imbiancare casa nei mesi caldi: imbiancare casa a giugno, luglio o agosto è un classico. In estate la voglia di cambiamenti e di ordine domestico aumenta in modo esponenziale, e complici le lunghe giornate, si ha l'impressione che il tempo a disposizione sia molto di più e quindi si possa dedicare più cure al proprio ambiente domestico. D'altra parte il periodo migliore per dipingere la propria casa è proprio quello che va da fine primavera a fine estate, perché la pittura si asciuga più facilmente e si possono lasciare tranquillamente le finestre aperte giorno e notte, senza provocare dispersione di calore; un ulteriore vantaggio è che l'odore di imbiancatura se ne va più in fretta. Un consiglio sui materiali: la tempera e l'idropittura sono lavabili ed ecologiche, perfette per le stanze ma da evitare in bagno e in cucina.

Credit: Habitissimo Luglio è il mese perfetto per rinnovare il bagno: ristrutturare il bagno è sempre molto difficile, soprattutto chi non dispone di un secondo bagno. Vedere le proprie possibilità di igiene personale ridursi repentinamente non è piacevole, per questo luglio può essere un buon mese per procedere. Come per la caldaia, rimanere senza acqua calda durante i lavori non è un problema, mentre rimanere per qualche giorno senza la doccia può esserlo. E' il momento giusto per prendersi un po' di vacanza, passare la giornata in piscina e sfruttare al massimo le docce degli spogliatoi! Se si vogliono fare interventi importanti, come trasformare la vasca in doccia o cambiare le tubazioni, l'estate è il periodo più indicato.

Credit: Habitissimo Cambiare gli infissi e i serramenti: cambiare gli infissi è un altro di quei lavori che si tende a posticipare. Grazie all'intervento dell'Unione Europea anche in Italia da qualche anno si stanno prendendo provvedimenti ed erogando incentivi. Il ruolo degli infissi nel consumo energetico di un'abitazione infatti è determinante nel contenere la dispersione del calore e di conseguenza i costi di climatizzazione dell'ambiente. L’estate è il periodo indicato per queste attività perché non è necessario riscaldare la casa e si può fare a meno degli infissi per qualche giorno, così come anche dei serramenti.