Bomboniere: quelle solidali sono belle e generose

AIRC: per questa associazione, la vita è piena di occasioni che vale la pena di celebrare: dal matrimonio al battesimo, dalla cresima alla laurea, fino al Natale. Le idee solidali, come le pergamene, i biglietti e le bomboniere, danno a questi eventi ancora più valore perché si trasformano in sostegno alla ricerca e supportano chi lavora ogni giorno per rendere il cancro sempre più curabile. Tutte le idee solidali di Airc sono sul sito Shop Airc, dove è possibile personalizzare i propri biglietti e vedere in anteprima come verranno stampati.



CBM Italia Onlus: scegliere le bomboniere solidali di CBM Italia Onlus, la più grande organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità evitabile nei Paesi del Sud del mondo, significa sostenere la campagna “Fermiamo la cecità. Insieme è possibile”, per salvare dalla cecità 2.6 milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America Latina. E' possibile scegliere tra scatoline portaconfetti, pergamene illustrate, kit completi e una proposta speciale per i bambini cliccando qui: shopping solidale



Cesvi: le Case del Sorriso sono strutture create da Cesvi in Zimbabwe, Sudafrica, Brasile, Perù, in India e ad Haiti per fornire servizi e accoglienza ai più piccoli che vivono in strada o in stato di abbandono, e ai bambini vittime di sfruttamento e violenza anche in ambito familiare. Sostenere queste iniziative è possibile: sul sito cesvi.org sono disponibili tante idee originali per ogni cerimonia, dalle casette portaconfetti ai bonsai, dalle pergamene.



Cure2Children: aiutare i bambini con il cancro, o con malattie ematologiche gravi, in regioni meno abbienti ad accedere ad una cura locale affidabile ed accessibile è la mission di C2C. Nell'associazione operano solo volontari e le bomboniere sono realizzate tutte a mano da tre simpatiche signore che da oltre dieci anni le confezionano per sostenere i bambini gravemente malati: ecco qui le tante proposte.



Fondazione Francesca Rava: le bomboniere di questa Fondazione sono un aiuto concreto per sostenere progetti a favore dei bambini in condizione di povertà sanitaria in Italia e nel mondo. Originali, raffinate e personalizzate con confetti, sacchetti, nastri e cartigli colorati, sono proposte in una vasta gamma. Ideate e confezionate completamente a mano da un gruppo di volontarie della Fondazione, le bomboniere richiedono una donazione minima molto contenuta, ma sono un gesto d'amore che vale doppio: basta sfogliare il catalogo.



Greenpeace: un regalo per il Pianeta, per condividere il proprio amore per la casa di tutti noi: sono le bomboniere solidali di Greenpeace, un sostegno concreto ai progetti in difesa dell’ambiente, un modo per contribuire all'indipendenza dell’associazione ambientalista. Semplici, originali, 100% ecologiche, sono prodotte in carta riciclata, sbiancate senza cloro e realizzate con inchiostri vegetali. Sullo shop online si può scegliere tra gli oranghi dell’Indonesia, gli orsi dell’Artico, le api e le tartarughe del Mediterraneo.



LIFC: si chiama “Emozioni” ed è molto più di uno shop online: è un sostegno concreto ai progetti della Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus per migliorare l’assistenza e le cure per le persone con fibrosi cistica. Scegliere è semplice: basta visitare il sito emozioni.fibrosicistica.it e lasciarsi guidare tra le tante proposte. Grazie alla donazione la Lega potrà sostenere il servizio gratuito di assistenza sociale, legale e psicologica “LIFC Cares” a famiglie e pazienti avvalendosi di professionisti esperti in fibrosi cistica.



Mani Tese: se le classiche bomboniere hanno stufato, possiamo cambiare racconto! Battesimi, matrimoni, comunioni, lauree, anniversari e ogni altra occasione si può festeggiare con le bomboniere solidali di Mani Tese. Portare amore e gioia nel mondo dando una svolta a tante ingiustizie è possibile: le bomboniere di Mani Tese sono parte delle tante proposte di regali da favola per donare a una storia di ingiustizia un finale meraviglioso.



MSF: con le bomboniere solidali di Medici Senza Frontiere un evento speciale diventa un momento unico e indimenticabile anche per le migliaia di persone a cui si potranno offrire cure mediche e assistenza umanitaria. Sulla Bottega Solidale è possibile scegliere e donare per sostenere i progetti che MSF porta avanti in oltre 70 Paesi nel mondo. Un modello per ogni gusto: dal prezioso segnalibro in ottone, ai sacchetti porta confetti in puro cotone, dalle classiche scatoline bianche con nastrini di chiffon fino alle partecipazioni e pergamene personalizzabili.



Peter Pan Onlus: questa associazione, non potendo aggiungere giorni alla vita, aggiunge vita ai giorni dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e lontani da casa. Peter Pan Onlus ha realizzato il polo d’accoglienza e porta avanti la sua mission con i fondi raccolti con iniziative istituzionali, tra cui le Bomboniere Solidali. Per saperne di più: www.peterpanonlus.it



Scaip: La scelta delle bomboniere non è mai semplice: il mercato offre una grande varietà di proposte, ma rivolgersi allo SCAIP può essere una soluzione diversa dalle tradizionali bomboniere. La Onlus propone bomboniere personalizzabili tutte realizzate a mano con le quali si può partecipare con i festeggiati ad un impegno tangibile per i progetti che l’associazione sostiene nel campo della cooperazione internazionale. Per info: promozione@scaip.it



Vidas: con una bomboniera Vidas si sostiene il progetto "Casa Sollievo Bimbi", la prima struttura in Italia concepita per accogliere i bambini e ragazzi con diagnosi di malattie inguaribili e le loro famiglie lungo l’arco della loro vita. È possibile scegliere fra la trasparenza, con la scatolina di plexiglas con nastri colorati (la scelta è quasi infinita si va dai toni pastello a quelli vivaci) e lo stile garden, con il sacchettino o il cachepot in cotone o in lino chiusi da una rosa o da una peonia in tessuto. Realizzate dalle volontarie, si possono ordinare cliccando qui.



WWF: scegliere le bomboniere solidali WWF vuol dire scegliere di salvare la natura sostenendo le azioni in difesa di specie in pericolo e habitat che rischiano di scomparire per sempre. Sono cinque le tipologie di bomboniere solidali per rendere davvero indimenticabili i nostri momenti più importanti: il sacchetto di iuta, il sacchetto di iuta con il sale, la pergamena, il braccialetto Cruciani, la scatolina porta confetti, la partecipazione e l'invito. Maggiori dettagli su sostieni wwf.