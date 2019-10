Autunno: cinque idee per un balcone fiorito e bellissimo

Con l'avanzare dell' autunno , le temperature gradualmente si abbassano e ai gerani e surfinie occorre dare il cambio per proseguire con le fioriture di stagione . Non solo eriche , comunque: sono tanti i fiori che ci possono accompagnare nei prossimi mesi regalando al nostro balcone o terrazzo un tripudio di colori magnifici e super scenografici.

Un grande classico, i ciclamini: dal fiore coloratissimo e intenso, i ciclamini sono l'ideale per decorare con allegria il davanzale. Inaspettatamente forti e robusti, amano l'aria fresca dell'autunno e non temono neppure le temperature rigide invernali. Unica accortezza: attenzione ai ristagni d'acqua, perché come per tutte le piante di questa stagione non occorre innaffiare abbondantemente né troppo spesso.

Romantiche e colorate, le viole del pensiero: sono un fiore invernale incredibilmente tenace, capace di sopravvivere al freddo. Le viole del pensiero non hanno radici profonde e sono quindi adatte per essere coltivate anche in vaso, ma per produrre fiori in abbondanza è meglio esporle in un luogo soleggiato. Il consiglio furbo? Le viole sono perfette per un segnaposto facile e bellissimo: basta farne piccoli mazzetti da legare con un nastro e da porre in un bicchiere colorato. Un pensiero originale e graditissimo per gli invitati.

Corposi e colorati, i crisantemi: un vero peccato relegarli ai soli cimiteri. I crisantemi sono bellissimi e regalano una quantità di corolle dalle mille tonalità e per questo sono sicuramente tra i fiori invernali più amati da chi vuole avere sempre il balcone fiorito. I loro boccioli iniziano ad aprirsi con l'inizio dell’autunno e continuano a sprigionare colori anche quando la temperatura diventa molto rigida. Anche in questo caso però l'esposizione al sole è fondamentale: un po' di attenzione sarà sicuramente sufficiente.

Belle ed eleganti, le dalie: come i crisantemi, anche le dalie fanno parte delle piante dalla tipica fioritura autunnale. Tanti i colori dai toni accesi che ci possono regalare allegria: rosso, viola, arancio, bianco, giallo e fucsia sono solo alcuni tra i quali scegliere. Le dalie sono ottime alleate per dare un tocco di colore anche in casa: una volta recisi, i fiori si conservano a lungo e regalano un tocco di charme alle composizioni floreali autunnali.



Irresistibili e vigorosi, gli aster: meglio conosciuti come settembrini, sono capaci di donare una fioritura abbondante e che dura a lungo. Perfetti per chi ama i colori freddi, si trovano in tutta la gamma di nuance che va dal bianco, al rosa, al fucsia, al blu, al lilla, al viola intenso con fiori semplici o con molti petali. Da abbinare a eriche o a piccole edere rampicanti, sono incredibilmente scenografici e dalla manutenzione quasi nulla perché resistono perfettamente alla siccità e altrettanto bene al freddo e al gelo.