Arredo: vesti la tua casa nei toni d'autunno

Per rendere un ambiente armonico con l'avvicendarsi delle stagioni basta osservare la natura e i suoi colori: vediamo dunque come ispirarci all' autunno , con le sue tonalità calde e avvolgenti. Vediamo dunque a quale palette rifarsi per rinnovare gli ambienti di casa e prepararci al periodo più freddo e rigido.

Rosso vino: l'abbinata tra prodotti della stagione e i colori dei nostri ambienti è è un grande classico che non conosce stanchezza. L'autunno è il periodo della vendemmia e il vino rimane una delle nostre inimitabili eccellenze. Il colore scarlatto dell'uva è perfetto per una parete a contrasto a regalare profondità all'ambiente o da riproporre sui cuscini per impreziosire qualunque divano, anche quelli dai colori chiari che ci hanno rinfrescato in estate.

Giallo ocra: il giallo è indiscutibilmente il colore dell'allegria, quello che mette di buonumore e che regala felicità anche nei momenti "no". Nella nuance delle foglie prossime a cadere ricorda l'oro, donando preziosità e lucentezza ovunque lo si inserisca. Nelle tonalità ocra o senape è perfetto per testate del letto, cuscini e per addobbare la tavola d'autunno.

Marrone castagna: il colore caldo per eccellenza è il marrone. Il colore del legno, della cioccolata, del caffè e delle castagne, quello caldo e avvolgente che non ci abbandona mai, quello che si adatta a ogni ambiente e a ogni abitazione, che piace negli esterni e negli interni nella stessa misura. Il consiglio furbo? Abbiniamo il marrone a tessuti morbidi, come il velluto e la lana, per ottenere subito un risultato elegante e glamour da copiare (e ricopiare).

Verde bosco: sempre ispirandoci alla natura, il verde non può assolutamente mancare. Nelle tonalità scure, quelle del verde bottiglia, o più chiare e moderne, come il verde acido, le tante varietà del verde sono assolutamente perfette per rivestire cuscini, per scegliere tappeti e per appendere quadri dall'ispirazione autunnale. Un must have irrinunciabile.

Arancione cachi: intendiamoci, qui parliamo del frutto simbolo dell'autunno; di quei cachi dolcissimi, nutrienti e ricchi di tante proprietà benefiche da essere conosciuti anche come "cibo degli dei". Caldo e bellissimo, l'arancione è perfetto nei tessili e ideale per essere abbinato a tutti gli altri colori della tavolozza autunnale: un autentico passepartout.