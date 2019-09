Arredo: palloncini colorati per ogni occasione Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bianchi per non sbagliare: i palloncini sono sinonimo di festa, di allegria: e chi l'ha detto che debbono per forza essere colorati? Perfetti per una casa sobria, o per occasioni spciali, i palloncini bianchi sono discreti e simpatici allo stesso tempo.



Oro e nero per case chic: ricercati, ma divertenti, i palloncini per un ricevimento importante possono scegliere anche l'oro e il nero, perché no? Abbinarli a fiocchi e nastri in tinta sarà la scelta giusta per abbellire anche le pareti più spoglie.



Blu come il mare: per organizzare una caccia al tesoro all'aperto, in campagna o al mare, i palloncini azzurri da utilizzare per segnalare i punti di ritrovo o per indicare dove sono sistemate le bevande e gli spuntini saranno allegri e restituiranno quella spensieratezza che solo le vacanze sono in grado di regalare.



Colore, colore, colore: il bagno più originale? Quello invaso da palloncini multicolor che rendono giocoso anche il locale meno personale forse di ogni abitazione. Per una sorpresa o per enfatizzare il clima gioioso, una vasca ricolma di palloncini è l'ideale.



Il rosa che non stanca: se la casa leziosa non è nelle nostre corde, niente di meglio che abbellire il soggiorno o la camera da letto con palloncini rosa da abbinare all'oro o al viola. Accostamenti decisi che si fanno notare per chi vuole festeggiare a tinte tenui o ama semplicemente circondarsi di oggetti semplici dall'aria glamour.



Red passion: il rosso è il colore dell'amore, della passione, del desiderio. Per una cenetta romantica o per un ritorno alla vita di tutti i giorni senza dimenticare i bei momenti di intimità vissuti insieme in vacanza, un angolo arredato con palloncini scarlatti diventerà davvero cool. Basta poco per una cena eccitante e seducente: il cibo, in fondo, è solo un dettaglio.