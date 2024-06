Arredo da esterni: il teak è sempre la scelta giusta

il legno di teak, sebbene sia estremamente robusto e di lunga durata, non è immune dallo scorrere del tempo. L'arredo da esterni, affinché rimanga come nuovo, va sempre protetto il più possibile da umidità e intemperie. Perfetto quindi un telo idrorepellente per coprire tavolo e sedie quando piove e mettere al riparo i lettini prendisole: un modo semplice ed efficace per conservare tutto al meglio e a lungo senza alcuna manutenzione aggiuntiva. Attenzione in ogni caso anche al sole: una prolungata esposizione rischia di alterare la colorazione rosata del legno facendola diventare grigiastra. Il suggerimento furbo? Per ravvivare la tonalità e restituire al teak tutta la sua bellezza, si può ricorrere all'olio per teak trasparente, che può essere usato sul legno grezzo come unico protettivo o su legno già trattato come prodotto per la manutenzione.