Yoga: qualche curiosità sulla disciplina che fa bene al corpo e alla mente

Oggi, quando pensiamo allo yoga, abbiamo in mente una forma di esercizio a basso impatto, spesso associato a forme di meditazione e di tecniche di rilassamento e di respirazione. Le lezioni consistono di solito nella pratica degli asana, particolari posizioni utilizzate come se fossero esercizi di stretching attivo, accompagnate da esercizi di respirazione e associate a momenti di rilassamento: la pratica costante migliora gradualmente la flessibilità, l'equilibrio e la forza. Esistono diversa tipologia di yoga, tra l'Ashtanga, il Vinyasa o l'Hata Yoga: alcune, come le prime due, sono più dinamiche ed energiche, altre puntano più sulla respirazione e sul rilassamento, per cui ciascuno può trovare la propria dimensione. Lo yoga viene di solito considerato un esercizio a basso impatto, utile soprattutto per ridurre lo stress e per combattere la sedentarietà, ma non dobbiamo dimenticare che gli asana dei livelli più avanzati, ad esempio di ashtanga, sono complessi e, per così dire, "acrobatici”: richiedono quindi un'ottima salute di muscoli e articolazioni, oltre a una notevole forza. Per questo è indispensabile essere consapevoli dei propri limiti ed essere seguiti da un istruttore esperto, in grado di suggerire varianti e personalizzazioni, per non incorrere in infortuni.