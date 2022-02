Vuoi avere una pelle bella e giovane? Prova con la meditazione!

Per una skincare efficace , oltre alla consueta beauty routine, non dobbiamo trascurare la psiche: ecco allora almeno cinque buoni motivi per fare ricorso alla meditazione .

Quando il livello di stress supera lo stato di allerta è del tutto normale avere delle ricadute pure sull'epidermide: acne, dermatiti, desquamazione, imperfezioni cutanee e perfino le borse sotto gli occhi sono segnali inequivocabili ai quali dobbiamo prestare la massima attenzione.

1 - Per tonificare la pelle: ossigenare i tessuti favorisce la tonicità della pelle. Sopo una sessione di meditazione o una lezione di yoga, la pelle del viso risulta più luminosa e tonica; inoltre, focalizzare la propria attenzione sul respiro è importante per prendere coscienza di sé e del prezioso atto della respirazione. Quando ci concentriamo su noi stessi al benessere mentale si aggiunge anche una sensazione di appagamento che migliora l'autostima e favorisce la serenità, col risultato di apparire molto più distesi e con un'epidermide bella e luminosa.

2 - Per rigenerare il derma: meditare è una pratica di benessere capace di rafforzare le difese immunitarie, migliorare il buon funzionamento dell'organismo e agire come regolatore ormonale, favorendo la produzione di collagene ed elastina e riducendo gli inestetismi cutanei. La meditazione ha anche il grande vantaggio di ridurre le infiammazioni, perché induce una diminuzione del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, responsabile di processi infiammatori potenzialmente pericolosi per la nostra salute.

3 - Per ridurre le rughe: forse non ne siamo consapevoli, tuttavia è bene ricordare che nella faccia sono presenti ben trentasei muscoli che vengono utilizzati selettivamente per esprimersi. L’espressività facciale, del resto, è tipica dell’essere umano ed è determinante nel comunicare i nostri stati d’animo. Quando siamo stressati, però, i muscoli si contraggono ed è normale assumere una espressione accigliata senza rendersene conto favorendo la formazione delle rughe. Lo stress è anche responsabile della perdita di elasticità dei tessuti alterando altresì i livelli di idratazione cutanea, favorendo l'invecchiamento cellulare. Meditare, anche in questo caso, è un autentico toccasana e skincare naturale, perché ritrovare la calma, rilassando i muscoli del corpo e del viso, ha risvolti positivi sul nostro benessere psicologico, ma anche sulla pelle.

4 - Per mantenerci in linea: lo stress è acerrimo nemico della dieta. Quando siamo sotto pressione, infatti, possiamo trovare conforto nell'alimentazione, mangiando di più e i cibi sbagliati, i dolci innanzitutto, ma anche il dannoso junk food, cioè cibo spazzatura. Con la meditazione, possiamo tenere a bada l'ansia e di conseguenza anche la tentazione di far ricorso alla dispensa, preservando la linea e anche la bellezza della pelle. Se al contrario quando siamo sotto stress perdiamo l'appetito, la meditazione può venirci in soccorso facendoci ritrovare la calma e recuperare la voglia di soddisfare il palato.

5 - Per rigenerare le cellule: durante la notte avviene la rigenerazione epidermica, suddivisa in quattro fasi. Nella prima la rigenerazione cellulare si intensifica; nella seconda aumenta la microcircolazione; la terza riguarda il rinnovamento cutaneo e la quarta l'autoriparazione del film idrolipidico, ossia della barriera protettiva della pelle. Per una pelle giovane e tonica occorre dunque poter godere di una buona qualità del sonno e anche in questo la meditazione può esserci di aiuto. Se riusciamo a sentirci più sereni e ad allontanare lo stress, potremo sicuramente godere di una sana dormita: al mattino, oltre a sentirci più forti e positivi, si potrà contare su una pelle decisamente più tesa e radiosa. In aggiunta, quando si riposa adeguatamente anche la capacità di concentrazione e la memoria sono decisamente favorite e migliorano la nostra performance a scuola, sul lavoro e in tutte le normali attività quotidiane.