Vacanze al mare: piccole strategie per rimetterti in forma

Vacanze e tempo libero : quale migliore occasione per rimettersi in forma dopo un inverno così lungo e pesante e senza la possibilità di andare in palestra ? Sabbia e acqua di mare sono perfetti per fare qualche esercizio utile a rassodare i muscoli mentre prendiamo la tintarella .

Lunghe passeggiate: camminare è un ottimo rimedio per combattere la cellulite e recuperare tonicità, oltre che un modo simpatico per fare quattro chiacchiere con le amiche. Perché la passeggiata sia efficace e benefica, dobbiamo dedicare almeno mezz'oretta alla camminata. Il momento più indicato per andare a spasso lungo la spiaggia è senza dubbio il mattino, quando la temperatura è fresca, l’acqua del mare è calma e il bagnasciuga libero e compatto. Per massimizzare i risultati, alterniamo la camminata sulla sabbia a quella nell'acqua; avanziamo nell'acqua fino alla pancia e poi torniamo verso la battigia fino ad averla ad altezza ginocchia. In questo modo si evita la noia e si accentuano i benefici sulla circolazione sanguigna.

Tuffi e acquagym: fare esercizi in acqua è l’ideale per muoversi senza sudare e senza pesare sulle articolazioni. Possiamo correre sul posto in acqua per tonificare e rassodare cosce e glutei, oppure simulare una camminata per muovere le gambe e ancora, se siamo capaci, nuotare facendo qualche bracciata per tonificare i muscoli e combattere il mal di schiena. Gli esercizi in acqua salata sono ottimi per facilitare il drenaggio dei liquidi e combatte i gonfiori grazie al processo di osmosi. Se l'acqua è troppo fredda, puntiamo su una gita in pedalò: una bella pedalata è il miglior rimedio per rassodare l’interno coscia e per fare attività fisica divertendosi con gli amici o la famiglia.

Tonifica e rassoda: la vacanza è il momento ideale per (ri)trovare un fisico al top. Approfittiamo del tempo libero per fare qualche semplice esercizio di tonificazione: ad esempio, bastano due semplici bottiglie di acqua da usare come pesi per eseguire esercizi mirati a tonificare le braccia. Per tonificare i muscoli delle gambe, invece, riempiamo di sabbia un contenitore dotato di manico, come il secchiello dei bambini, infiliamo un piede fino all'altezza della caviglia e solleviamolo tenendo la gamba tesa. Alterniamo una gamba all’altra dopo aver eseguito almeno tre serie da dieci movimenti ciascuna.

Bagni di sole: dopo esserci tuffati e aver fatto esercizio in acqua, è importante distendersi al sole per asciugarsi naturalmente. L'acqua salata infatti è un toccasana per le infiammazioni muscolari, è benefica per la salute dell'apparato respiratorio e vanta potenti effetti antibatterici e disinfettanti. Un fisico tonico si accompagna a una pelle liscia e levigata: per il tocco beauty, la sabbia è perfetta per un effetto scrub che levighi la pelle secca di gomiti e talloni. Massaggiare la pelle umida con movimenti circolari dal basso verso l'alto, dalle caviglie al viso sarà perfetto per levigare e rassodare l'epidermide: un peeling naturale ed economico. Infine, dopo una giornata in spiaggia, non dimentichiamo di nutrire l’epidermide con un olio naturale e aloe per una perfetta idratazione.

Idratazione e alimentazione corretta: per massimizzare i risultati dell’esercizio fisico, occorre scegliere i cibi giusti e mantenere un buon livello di idratazione, contrastando la perdita di liquidi e di sali minerali. Sì dunque a frutta e verdura di stagione da mangiare in porzioni più abbondanti del solito, stando sempre attenti ai condimenti. Evitiamo bibite zuccherate o l'alcol e puntiamo sull'acqua, indispensabile per la buona salute del nostro organismo. A tavola semaforo verde per verdura grigliata e insalate, da abbinare a pesce, uova o carne bianca, mentre i latticini non dovrebbero essere consumati in grandi quantità. A metà mattina o pomeriggio, no a gelati o altri dolci - golosi, ma nemici della dieta - e scegliamo invece snack salutari: vanno benissimo yogurt, miele, frutta secca e semi, ricchi di omega tre e magnesio, fondamentale per combattere la stanchezza e ritrovare forza e vitalità.