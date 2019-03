Una settimana dedicata alla prevenzione oncologica

E' al via la XVIII edizione della Settimana della Prevenzione Oncologica: a partire da sabato 16 marzo e fino al 24 in programma un ricco calendario di appuntamenti . Per questa occasione la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano ha deciso di promuovere una serie di iniziative a tutto tondo che vanno dalle visite gratuite , ai corsi di cucina , fino ad una camminata Mindful .

Dal 16 al 21 marzo ripartirà l’Unità mobile che offrirà visite gratuite di diagnosi precoce oncologica nel territorio di Milano e Monza Brianza.

Il 22 marzo, invece, sarà possibile effettuare le visite presso gli Spazi prevenzione di Lilt Milano presenti in città e nell’hinterland.



Martedì 19 marzo alle ore 10.00 è in programma una camminata Mindful, una tecnica che allena la mente e tiene in forma il corpo, ai Giardini Indro Montanelli. Il workshop insegnerà ad utilizzare la corsa o la camminata come uno strumento meditativo per recuperare le energie mentali, il benessere e la vitalità tra sessioni di allenamento alla corsa o alla camminata e meditazioni guidate.



Come è noto, la prevenzione inizia da una sana alimentazione: ecco perché sabato 23 marzo è in programma il corso di cucina intitolato “Le mille virtù dell'olio in cucina e non solo” che si terrà presso Eataly Milano Smeraldo. Gli chef esalteranno le doti benefiche del condimento vegetale, che proprio per queste sua caratteristiche è stato scelto come “testimonial” della Settimana della Prevenzione 2019.