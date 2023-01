Tendenze fitness: come ci alleneremo nel 2023

OBIETTIVO: STARE BENE – L’’obiettivo numero 1 di chi si allena è conquistare il proprio personale wellbeing psicofisico e in questo ciascuno ha la propria ricetta, tra fitness, alimentazione, stile di vita e lotta allo stress. Il fitness in quanto tal diventa quindi, in misura sempre maggiore, un singolo ingrediente di una ricetta più ampia, che coinvolge con sempre maggiore consapevolezza aspetti diversi della vita. Gli allenamenti estremi tendono quindi a lasciare il posto a programmi più equilibrati, in cui il lavoro del corpo è associato a quello della mente. Nella routine settimanale di allenamento, accanto a fitness cardio e ad alta intensità ai quali si rinuncia completamente per i loro benefici generali sulla muscolatura e sul buon funzionamento dell’apparato cardiaco e respiratorio, trovano spazio anche discipline più rilassate, come il pilates, lo yoga, lo stretching. La consapevolezza che allenarsi serve soprattutto a sentirsi bene, prima ancora che a bruciare calorie e a perdere peso, è una delle certezze derivate dal periodo di restrizioni legato alla pandemia: ora chi si dedica all’attività fisica lo fa soprattutto per sentirsi bene con se stesso e per essere in buona salute.

Istockphoto

CI SI ALLENA OVUNQUE – Un’altra evidenza che tiene botta è l’interesse per gli allenamenti da fare ovunque: in palestra, all’aperto e anche in casa, per completare il piano di allenamento con sessioni che permettono di sfruttare anche i ritagli di tempo. Dai dati rilasciati dal PureGym UK Fitness Report 22/23, che analizza le tendenze fitness analizzando le voci di ricerca più utilizzate dagli utenti su Google e confrontandole con le stesse ricerche effettuate nello stesso periodo dello scorso anno, si evince però che allenarsi all’aperto o in casa in alternativa alla palestra ha un significato molto diverso rispetto a quanto di faceva durante la pandemia, dato che le ricerche di allenamenti virtuali sembra un’abitudine in uscita dal flusso delle parole più cercate su Google. Cresce invece l’interesse per discipline già molto praticate negli anni scorsi, come lo yoga e il pilates e che fanno registrare una notevole crescita di interesse. E se si prende in considerazione la parte del corpo sul quale si concentra l’interesse degli sportivi, i glutei continuano a costituire un fondamentale polo di attenzione, seguiti da spalle e polpacci, mentre gli addominali perdono un po’ di terreno.

LE DISCIPLINE DA SCOPRIRE – La disciplina che sembra catalizzare la maggiore curiosità interesse è una misteriosa sequenza di numeri: il metodo 12-3-30. Significa camminare su un tapis roulant con un’inclinazione del 12% a un ritmo di 3 miglia (4,8 chilometri) all’ora, per 30 minuti. Non è così facile come si potrebbe pensare: la salita impone un ritmo sostenuto, una buona forza muscolare e una notevole dose di tenacia. Il metodo è stato inventato da Lauren Giraldo ed è diventato subito virale su Tik-Tok, guadagnando oltre 119 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto si piazza il Crossfit, che negli ultimi mesi ha ripreso popolarità. Seguono altre tre discipline meno conosciute e più insolite, ma in forte ascesa: twerking, hyrox, 75 soft. La prima, per la quale l’interesse è cresciuto nel 125%) è il provocante ballo in cui si scuotono velocemente su e giù fianchi e glutei sul proprio asse verticale, reso celebre da molte star; l’Hyrox, il cui interesse è cresciuto del 123 75%, è invece una combinazione di fitness indoor in cui competono, in specifiche categorie, atleti professionisti e amatoriali: le sfide sono dedicate alle discipline tipiche da palestra, come fitness funzionale o i consueti work out. Il 75 soft (+ 124,2 % di interesse) è invece una sfida che spinge le persone ad essere più attive e ad avere uno stile di vita più sano per 75 giorni: gli item su cui ci si misura sono mangiare in modo sano e bere alcolici solo nelle occasioni sociali; allenarsi per 45 minuti al giorno tutti i giorni per 75 giorni (con un giorno alla settimana dedicato al riposo); bere tre litri di acqua al giorno; leggere ogni giorno 10 pagine di un libro.