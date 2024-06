Sonno: perché una sana dormita serve a ripulire il cervello dalle tossine

Il problema è che oggi siamo continuamente bombardati da informazioni, per esempio quando si naviga sul web. Nella vita quotidiana abbiamo bisogno della memoria di lavoro, ovvero quella a breve termine, una risorsa limitata che può contenere solo poche nozioni alla volta. Quando stiamo troppo online, però, riempiamo questa memoria così che la capacità di processare i dati, scegliendo cosa trattenere, inizia a vacillare. In sintesi, il tempo trascorso a riposare o a dormire non è per nulla sprecato in quanto nello stesso tempo il cervello lavora alacremente. Dormire poco rimanendo connessi non solo non concilia un riposo soddisfacente, ma potrebbe addirittura rivelarsi il modo più rapido per perdere la bussola.