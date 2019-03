Sentirsi belle: piccole strategie per ringiovanire il proprio aspetto

Piccoli accorgimenti per apparire più giovane L'età è un fatto mentale più che anagrafico. Per apparire più giovane devi "sentirti" giovane. Istockphoto 1 di 7 Chirurgia: anche no. In ogni caso: solo in mani super-esperte. Istockphoto 2 di 7 Cosmesi: da curare al massimo. Il make up è meglio naturale il più possibile. Istockphoto 3 di 7 Hair style: è il momento di affidarsi a un bravi parrucchiere per un taglio e un colore adatti e trendy. Istockphoto 4 di 7 Collo e mani: richiedono cure particolari perché tradiscono l'età in modo impietoso. Istockphoto 5 di 7 Out fit: non rinunciare ai colori Istockphoto 6 di 7 Vita sana: è la migliore alleata di giovinezza. Istockphoto 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

CHIRURGIA? NO, GRAZIE – C’è chi ricorre al chirurgo o al medico estetico al comparire della prima ruga: siamo sicure che sia una buona idea? Il tempo lascia qualche segno, ma non è sempre necessario cancellarli a ogni costo. Qualche ruga di espressione o un ovale non proprio perfetto sono spesso da preferire a una pelle troppo tirata, in cui il botox o interventi ancora più invasivi hanno pietrificato i lineamenti. In ogni caso, se scegliamo di sottoporci a cure estetiche di questo tipo, prestiamo la massima cura nella scelta del professionista a cui ci rivolgiamo: verifichiamo la sua competenza e, per quanto è possibile, la qualità dei materiali che vengono utilizzati. Seguiamo anche i suoi consigli: forse l’ideale di volto, di seno o altro ancora che abbiamo in mente non è così adatto alle nostre fattezze e finirebbe per stravolgere il nostro aspetto.



COSMESI: Sì, CON INTELLIGENZA – Per avere un aspetto fresco e curato possiamo invece affidarci senza riserve alla cosmesi. Esistono creme e linee per il make up specifici per le pelli mature che, senza aspettarsi miracoli, possono davvero ringiovanire il volto. Tutto parte da una beauty routine adeguata, che comincia con una pulizia accurata e con l’idratazione profonda della pelle. Per il make up affidiamoci a un prodotto illuminante e a una buona base, adatta al colore del nostro incarnato, e procediamo al nostro make up preferito, prestando attenzione a non eccedere: un look naturale e non troppo vistoso è il migliore amico di un volto dall’aspetto giovane. Non sottovalutiamo l’efficacia e l’eleganza del make up nude: è semplice, raffinato, copre le imperfezioni e non appesantisce il look.



OK, IL TAGLIO E’ GIUUSTO! – Dopo gli -anta è indispensabile scegliere un taglio adatto che valorizzi il viso e ringiovanisca il nostro aspetto. Basta con le chiome incolte e le pettinature casalinghe: è l’ora di affidarsi a un buon parrucchiere che sappia creare un vero style, con un colore, un taglio e un’acconciatura trendy e capace di esprimere la nostra personalità. Questo non vuol dire ricorrere a colori improbabili e tagli stravaganti, ma un buon caschetto o un taglio medio modaiolo possono togliere almeno dieci anni dalla nostra testa. In tutti i sensi.



I PUNTI CRITICI: MANI E COLLO – Sono i più spietati indicatori della nostra età, pe cui è opportuno dedicare loro tutte le cure possibili. La parola magica è ancora una volta “idratazione”, seguita da “nutrimento”. La crema per le mani deve diventare la nostra migliore amica, scegliendo un prodotto che aiuti a prevenire la comparsa di macchie. Una manicure accurata è necessaria quanto le cure del parrucchiere. Il collo deve essere trattato con le stesse attenzioni che riserviamo al viso: la pelle deve essere pulita, idratata e nutrita come quella della faccia. Attenzione poi alle posizioni che assumiamo durante il giorno: il capo reclinato in avanti quando leggiamo smartphone e tablet favorisce la formazione di pieghe e rughe difficili poi da contrastare. Cechiamo di non eccedere con l’uso di questi device, o almeno di consultarli stando in una posizione confortevole che ci faccia mantenere il capo eretto. In ogni caso, mai schiacciare il mento contro lo sterno.



GLI OUTFIT – Qui il discorso si fa complesso e molto personale. Limitiamoci ad alcuni aspetti generali: l’outfit perfetto è quello che valorizza le nostre forme, nasconde i punti critici ed è in consonanza con la nostra personalità, età compresa. Inutile quindi scoprire troppa pelle anche se siamo snelle, o scegliere look troppo aggressivi: meglio scegliere un abito di buon taglio, che ci stia bene senza nascondere le nostre forme (se la nostra linea lo consente), ma senza eccessi. Il vedo-non vedo può essere la soluzione perfetta, come pure un tocco di colore, ad esempio una blusa di tinta brillante abbinata a un pantalone o una gonna nera o bianca o beige.



UNA VITA SANA – Last but not least non dimentichiamo le buone abitudini: una vita sana è la migliore alleata di un aspetto giovane. Curiamo l’alimentazione, sbarazziamoci di quei tre chili di troppo, facciamo regolarmente esercizio fisico, coltiviamo i nostri interessi e le nostre passioni. I risultati ci sorprenderanno.