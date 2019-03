Sentirsi belle anche in terapia oncologica si può, scopri come

Una iniziativa importante: per tutto il mese di Marzo, le estetiste di APEO, Associazione Professionale di Estetica Oncologica, apriranno i loro centri estetici per regalare ai pazienti in terapia oncologica un trattamento estetico corpo o viso. Alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti e contrastare gli inestetismi che toccano anche la sfera sociale e psicologica del paziente è fondamentale per migliorare la qualità di vita della persona.

Le estetiste di APEO promuoveranno anche incontri nelle farmacie del territorio e nei centri di cura con farmacisti e medici, per dialogare con i pazienti e con la cittadinanza. L'obiettivo è presentare a tutti i benefici dell’ estetica oncologica che loro supportano dal 2012, anche con l’aiuto del professore Umberto Veronesi . Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici è da sempre il pilastro dell’associazione, che vuole offrire a tutti i pazienti il diritto di migliorare le loro condizioni personali. Per questo, le estetiste APEO hanno lanciato un appello che ha già raccolto più di 4.000 firme.