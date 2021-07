Occhi: ecco le cinque regole dʼoro per uno sguardo da dieci e lode

Oltre la mascherina: dopo un lunghissimo periodo in cui gli occhi sono stati il nostro unico modo di comunicare al mondo le nostre emozioni, adesso possiamo finalmente sentirci libere di mostrarci in volto. Attenzione, però: col sole , la sabbia e la salsedine i nostri occhi possono irritarsi, bruciare e darci qualche fastidio .

Prendersi cura dello sguardo non è solo un capriccio legato alla bellezza, ma un autentico must per mantenere giovani e freschi anche gli occhi evitando le complicanze legate all’età, per mantenere una buona capacità visiva e esibire uno sguardo ammaliatore.

Alimentazione sana, la prima regola: mangiare bene è fondamentale per la buona salute del nostro organismo e a maggior ragione anche per i nostro occhi. Tra gli alimenti, puntiamo su quelli ricchi di Omega 3, zinco, vitamina C ed E, utili nel prevenire le patologie legate all’invecchiamento, come la cataratta e la degenerazione maculare, che affligge la retina. Semaforo verde per le verdure a foglia verde, come gli spinaci, perfetti anche tonno e salmone; sì anche a uova, frutta secca e naturalmente agli agrumi. Uno stile di vota sano accompagnato da una alimentazione corretta oltretutto ci mette al riparo da malattie come il diabete che, se di tipo 2, può indurre cecità negli adulti.

Niente fumo, se possibile: fumare è dannoso in generale per la salute, ma ancor più per gli occhi che, quando abbiamo la sigaretta accesa, sono sottoposti anche al disturbo del fumo. E’ dimostrato che il fumo li rende più suscettibili alle patologie che coinvolgono il deterioramento del nervo ottico e della retina; a questo va aggiunto che il fumo irrita la cornea e fa lacrimare l’occhio continuamente. Meglio masticare una gomma o consolarsi con un buon bicchiere di acqua aromatizzata: oltre a tenere lontane le malattie, favoriremo il detox: niente di meglio quando l’abbigliamento da spiaggia è ridotto ai mimini termini.

Attenzione ai raggi del sole: non solo per la pelle del corpo, ma anche per gli occhi una eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti può risultare dannosa. Mai dimenticarsi di proteggere la vista con gli occhiali da sole, che debbono montare lenti adeguate per schermare i raggi UVA e UVB. Tra le lenti, quelle polarizzate ci aiutano a non strizzare gli occhi, perfette dunque per evitare le odiose rughe "a zampa di gallina".

Luce blu, PC e smartphone: mai come ora abbiamo svolto gran parte della nostra vita davanti a uno schermo. Indispensabile, più che semplicemente utile, ma stare molto tempo davanti al PC può causare diversi problemi. Per evitarli, non dimentichiamo di fare pause di almeno 15 minuti ogni due ore, posizionare il monitor affinché che lo sguardo cada sulla parte superiore, evitare i riflessi e la luce diretta del sole, ridurre l’uso di lenti a contatto quando siamo a casa e possiamo tranquillamente utilizzare gli occhiali. Non è sempre facile alzarsi e uscire, tantopiù che, se siamo in città, le temperature sono bollenti e talvolta si sta meglio in casa, ma proviamoci: faremo bene alla vista, ma anche alla circolazione sanguigna e alla schiena.

Controlli periodici: è importantissimo tenere sotto controllo la salute dei nostri occhi con visite periodiche. Oltre che lo specchio dell’anima gli occhi possono essere un'ottima spia per la diagnosi di malattie più gravi, quali il glaucoma e diversi tipi di sclerosi. Un controllo annuale, magari in concomitanza del cambio degli occhiali, può fare realmente la differenza in termini di prevenzione. Piccoli appuntamenti di salute.