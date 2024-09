Insonnia addio: ecco erbe e tisane che aiutano a dormire meglio

è l'erba più conosciuta e utilizzata come aiuto per dormire, ma anche per combattere alcune infiammazioni. Tra le tisane ed erbe per dormire meglio, la camomilla è stata usata come rimedio delicato dagli erboristi per diverse centinaia di anni in virtù del suo potenziale sedativo e per il trattamento dell'insonnia. Sotto forma di infuso, è la bevanda per antonomasia associata al riposo; ha, inoltre, blandi effetti sedativi utili per contrastare i disturbi minori dell'insonnia. Non ha controindicazioni, ha una tossicità molto bassa, si prepara facilmente preparando un infuso da assumere una mezz’oraretta prima di coricarsi. Contiene sostanze amare, apigenina e un olio essenziale ricco di camazulene, che dona l’effetto calmante e antinfiammatorio. Il classico infuso di capolini di camomilla ha un’azione per lo più rilassante sul tratto intestinale; l’azione blandamente sedativa e rilassante a livello centrale è solo riflessa e si ottiene con una breve infusione per massimo due minuti.