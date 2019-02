Inquinamento e smog: scopri come difenderti per una pelle al top

Buone abitudini: la pulizia è assolutamente fondamentale per contrastare i danni da inquinamento. Alla sera, prima di coricarci, ricordiamo di detergere la pelle in profondità, per eliminare tutte quelle micro particelle che si sono depositate durante la giornata sul film idrolipidico dell'epidermide. Usare l'acqua micellare e un buon tonico per eliminare tutte le impurità deve essere un rituale da non abbandonare mai.



Nutrire è la parola d'ordine: per restituire alla pelle la giusta vitalità, è necessario darle i nutrienti di cui ha bisogno. E' consigliato usare prodotti con un buon contenuto di vitamine, in particolare A, C e di Vitamina E, utile per rafforzare le difese immunitarie, proteggere i tessuti dai radicali liberi, difendenderci dai danni dell’inquinamento e per contrastare le affezioni cutanee come acne ed eczema.



Alza gli scudi: i raggi UV sono particolarmente infidi. Anche se in questa stagione il sole non è certo quello ferragostano, i raggi ultravioletti sono comunque un pericolo e un danno per la nostra pelle. Ricordiamoci quindi di applicare sul viso una crema giorno con un fattore di protezione decisamente alto prima di uscire al mattino: sarà un'ottima barriera per impedire ai raggi di minare la salute e l'aspetto della nostra epidermide.



Fai il pieno: per sostenere il tessuto epidermico, restituire luminosità ed elasticità alla pelle e per rigenerarla dagli strati più profondi, occorre stimolare la produzione di collagene con una alimentazione adeguata, ricca di antiossidanti, acidi grassi, omega 3 e sali minerali. E' consigliato comunque aumentare l'apporto di collagene con integratori alimentari: in commercio ve ne sono molti, basta sceglierne qualcuno con un contenuto adeguato da assumere quotidianamente.



Sogni d'oro: per una pelle ben nutrita e in salute lo stile di vita è fondamentale: alimentazione sana, attività fisica e un buon sonno ristoratore sono essenziali per la nostra bellezza.