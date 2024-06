I BENEFICI PER IL FISICO – Anche nella nostra piccola realtà quotidiana il giardinaggio offre diversi vantaggi al corpo e alla mente. Curare l’orto o i fiori comporta innanzi un certo lavoro manuale: si devono trasportare vasi e sacchetti di terriccio, scavare buchi nella terra, spostare annaffiatoi colmi di acqua per bagnare le pianticelle e mantenere per un certo tempo posizioni scomode. Significa, insomma fare movimento, anche solo nei pochi metri del nostro terrazzo e con attività in cui la fatica è ridotta al minimo. Se però abbiamo a disposizione un pezzo di giardino o di orto, il lavoro si fa più intenso: occorre zappare, tagliare l’erba, concimare, rastrellare le foglie cadute. Uno studio statunitense, pubblicato nel 2019 sulla National Library of Medicine ed effettuato su un gruppo di anziani, ha rilevato che, rispetto a coloro che non praticavano alcun esercizio fisico, i soggetti presi in esame e attivi nel giardinaggio avevano tassi più bassi di infarto, ictus, diabete, colesterolo alto e ipertensione. I numeri presi in esame sono troppo piccoli per poter arrivare a conclusioni: in ogni caso, anche se praticata per soli 15 minuti al giorno, la cura dell’orto o del giardino comporta comunque una quota di attività fisica moderata che altrimenti non si farebbe. Se poi ci si deve prendere cura di un terreno più grande, occorre mettere in campo attività fisiche che richiedono forza e resistenza, e impegnano più a fondo la muscolatura e il core: insomma, si trasformano in un allenamento total body da compiere quasi quotidianamente. In questo caso, come per ogni attività fisica, occorre applicarsi gradualmente e senza strafare, aiutandosi con gli attrezzi giusti ed eventualmente chiedendo assistenza a familiari e amici.