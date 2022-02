Fitness: i dieci trend 2022 per chi ama allenarsi

LO STUDIO – Lo studio, "Worldwide Survey of Fitness Trends", è realizzato ogni anno dal 2007 da ACSM - American College of Sports Medicine e costituisce una importante analisi globale che coinvolge migliaia di professionisti del fitness e del wellness di tutte le parti del mondo, per monitorare, valutare e prevedere i nuovi trend in atto. In una situazione particolare come quella che stiamo vivendo, in cui le libertà personali hanno subito forti restrizioni, sono emersi alcuni interessanti tendenze. Vediamo le dieci principali.

1 Wearable Technologies - Sono in vetta alla Top10 delle tendenze fitness: le tecnologie indossabili fanno la parte del leone fin dal 2016. Sono i piccoli apparecchi da portare al polso, simili a uno smart-watch, che funzionano da contapassi, tengono traccia degli allenamenti, monitorano il ritmo cardiaco, il sonno, la saturazione e altre funzioni fisiologiche. In molti casi sono in grado di interagire con le apparecchiature presenti in palestra, per analizzare a fondo l'efficacia del workout. Ormai per gli sportivi sono un vero must.

2- Home fitness - La pandemia ci ha costretti a fare di necessità virtù, ma la tendenza ad allenarsi in casa è destinata a durare e ad affiancarsi ai workout in palestra. Sono moltissimi i piccoli attrezzi di cui si può dotare senza difficoltà e sono diventate molto numerose le classi online, in cui ci si allena insieme, ma nella quiete e nel distanziamento di casa propria.

3- Attività outdoor - È uno dei trend in maggiore crescita, in combinazione con l'allenamento indoor. Non si tratta solo di jogging solitario al parco, ma di attività fisica in piccoli gruppi, come passeggiate, trekking, pedalate e tour guidati, anche su più giorni, alla scoperta di luoghi interessanti.

4-Allenamento della forza con pesi liberi - Nelle edizioni della survey condotte prima del 2021 era prevista una singola voce descritta come "allenamento della forza". Questa descrizione è ora considerata troppo ampia, quindi questa classificazione è stata abbandonata a favore di un più specifico "allenamento della forza con pesi liberi". Si tratta dei workout che utilizzano pesi liberi, bilancieri, kettlebells, palle mediche. Lo scopo è, una volta appresa la tecnica dell'esercizio, incrementare la resistenza e quindi migliorare la performance.

5-Allenamento per perdere peso - L'esercizio fisico associato a una dieta sana è fondamentale per mantenersi in forma, specie se si deve perdere peso e stiolare il metabolismo. Questa voce è stata nella Top20 dei trend in tutte le edizioni della survey: dopo una battuta d'arresto nel 2021, a causa della pandemia, ora torna ad occupare un posto nella parte alta della classifica.

6-Personal training - In questi ultimi anni la figura del personal trainer si è evoluta ed è diventata più accessibile: a casa propria, on line, nei fitness club o anche nei luoghi di lavoro con centro fitness aziendale. È ormai diffusa la consapevolezza che il personal trainer è fondamentale per valutare la propria condizione, compilare il corretto programma di allenamento e stabilire obiettivi raggiungibili in base alle esigenze concrete.

7-High Intensity Interval Training (HIIT)- È il cosiddetto allenamento a intervalli, in cui gli esercizi ad alta intensità sono alternati a pause di media e bassa intensità. Sono workout molto efficaci anche se eseguiti per brevi sessioni. Si pratica nei fitness club, ma anche in casa o all'aperto: molto popolare negli anni passati, tanto da essere sempre nelle prime cinque posizioni, ha una piccola battuta d'arresto e scivola al 7° posto.

8-Allenamento a corpo libero - Eseguito su un semplice tappetino, con l'ausilio di piccoli pesi, è stato il compagno dei mesi della pandemia, magari seguendo video o lezioni on-demand. Questo tipo di esercizio sfrutta il peso del corpo come resistenza e ha il vantaggio di essere a basso costo.

9 L'allenamento virtuale e online è in forte ascesa, anche a causa dei periodi di lockdown e di chiusura dei centri fitness. Ha però anche aperto nuove prospettive per il futuro grazie alle numerose piattaforme che offrono lezioni online e librerie di corsi on-demand.

10- Health and Wellness Coaching- Soprattutto dopo i mesi di pandemia, la salute e il benessere sono diventati una priorità assoluta: da questo deriva un maggiore interesse per l'esercizio fisico e lo sport. Il trend integra la consapevolezza nei comportamenti e la promozione della cultura dello stare bene pe la creazione di programmi di stili di vita salutisti. Questo tipo di coaching può avere un approccio one-on-one o in piccoli gruppi.

Tra gli altri trend inseriti nella Top20, segnaliamo l’allenamento funzionale in 14° posizione, seguito a ruota dallo Yoga, al 15° posto.