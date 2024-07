Falsi miti da spiaggia: tutto quello che c’è da sapere sotto il sole

È a pieno titolo la protagonista della nostra borsa da spiaggia, ma non deve mancare mai neppure nello zaino da montagna o in occasione di una scampagnata. Non è vero che impedisce alla pelle di abbronzarsi: anzi garantisce una tintarella uniforme e senza scottature. Va scelta in base al proprio tipo di carnagione: quanto più abbiamo la pelle chiara, tanto più deve essere alto il fattore di protezione indicato sulla confezione. Tutti i cosmetici solari lo riportano sulla confezione: è indicato dalla sigla SPF (Sun Protection Factor, fattore di protezione solare), seguito da un numero: quest’ultimo esprime l’intervallo approssimativo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi, quindi più è alto, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle senza alcuna protezione riesce a resistere a dieci minuti di esposizione senza arrossarsi, con una crema a fattore di protezione 10 moltiplicherà questo tempo per dieci, ossia per un totale di 100 minuti. La crema solare va applicata sulla pelle circa 30 minuti prima di esporsi al sole; quindi, l’ideale è metterla prima di scendere in spiaggia, in modo che abbia il tempo di essere assorbita completamente prima che inizi il bagno di sole: va applicata più volte nel corso della giornata, in media ogni due-tre ore, specie se sudiamo molto e se facciamo il bagno. In questo caso è bene fare la doccia per liberarsi del sale asciugarsi con cura e poi applicare di nuovo la crema, senza dimenticare alcuni punti critici, come la parte posteriore delle ginocchia, il collo del piede e i lobi delle orecchie. È sbagliato credere che la crema non serva alle persone di carnagione scura o che vada abbandonata non appena si è un po’ abbronzati: va messa sempre e devono usarla tutti.