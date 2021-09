Dalla bioginnastica al Cage Training: le novità per il fitness e per il benessere

Gli irriducibili del fitness li hanno sperimentati in prima persona sui palchi di Riminiwellness, la grande kermesse dello sport e dello stare bene, appena conclusa sulla Riviera Romagnola: noi tutti li troveremo presto in palestra e nei centri sportivi. Nel clima di grande festa in cui si è svolta la manifestazione riminese, finalmente in presenza pur con tutte le precauzioni del caso, è stato presentato quel che c’è di meglio e di nuovo nel mondo del fitness e per chi fa sport . Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle discipline olistiche a quelle più “toste”, da veri palestrati: vVediamo i più curiosi.

Bioginnastica Lifestyle – È una metodologia che lavora sul riequilibrio posturale, ponendo in primo piano il benessere psicofisico nella sua totalità. Ideale per gli sportivi che vogliono lavorare sulla postura per migliorare la performance, ma anche per chi ha qualche dolore fisico, per chi ha subìto un trauma, oppure per i soggetti che soffrono di ansia, stress, attacchi di panico. A RiminiWellnes la disciplina è stata presentata nella versione “Bioginnastica Lifestyle”, per apprezzare meglio le proprie facoltà vitali in sinergia con i bioritmi della vita.



Pilates e sliding disks – Il Pilates si arricchisce di un altro attrezzo di destabilizzazione: lo slinding disk, sul quale mettere alla prova il senso dell’equilibrio, la postura e la buona tenuta della cintura addominale, indispensabile per mantenersi dritti su una specie di mezzaluna che promette di impegnare a fondo anche chi ha buone capacità propriocettive.



Bodyfly Bamboo – Il BodyFly™ è una disciplina olistica che mette in connessione mente, corpo ed emozioni per creare un unico “corpo che vola”. Nata dall’intuizione di Gennaro Setola, unisce cinque aree tematiche, frutto della combinazione dell’approccio funzionale adottato in Occidente con i cinque elementi della medicina tradizionale cinese (metallo, fuoco, legno, terra e acqua) ed è adatta a tutti coloro che vorrebbero avere più consapevolezza del proprio corpo. La versione BodyFly Bamboo proposta in Fiera, ha utilizzato una canna di bamboo del diametro di 3,5 cm e 180 cm di lunghezza.

Yoga sì, ma Antigravity –E’ sempre più gettonato questo particolare stile di yoga, l'ultimo nato in ordine di tempo dall'incontro della millenaria sapienza orientale con la fantasia occidentale; si pratica con l'ausilio di speciali “amache” grazie alle quali si può sfidare la forza di gravità, arrivando ad assumere anche posizioni acrobatiche che, in condizioni di normale peso, sono precluse a chi non è molto esperto.



BeerYoga – Sempre in ambito yoga, arriva dalla California un binomio in apparenza poco ortodosso: la pratica yoga si fa sorseggiando una birra. Le tecniche e le posizioni sono quelle dello yoga classico, aggiungendo però di tanto in tanto qualche sorso di birra per aiutare la meditazione, stimolare la mente e raggiugere più facilmente la percezione della coscienza superiore.



The Cage Training – Ancora acrobazie, ma decisamente più “muscolari” grazie a questo particolare attrezzo nel quale possono allenarsi anche dieci atleti contemporaneamente. The Cage Training è una struttura componibile e completamente smontabile: una volta dispiegata ha le dimensioni di 2,30 metri (altezza), 1 metro (larghezza), 1 metro (lunghezza). La struttura permette di allenarsi a corpo libero incrociando tutte le dimensioni del movimento a 360 gradi, con moltissimi ambiti di applicazione, come yoga, calisthenics, acrobalance e stretching.

La pedalata esperienziale - Cyclex®, partner di Technogym , è un rivoluzionario programma di allenamento su bicicletta stazionaria. Abbina alla pedalata un lavoro di total body workout sulla bike, proponendo un’esperienza di gruppo come un vero viaggio nella musica, nelle luci, in un connubio piacevole tra danza, fitness, video ed esperienza emozionale di gruppo, sempre pedalando.

Movimento e musica sincronizzati per una Strong Nation™ - Strong Nation™ è una disciplina che unisce peso del corpo, condizionamento muscolare, cardio e allenamento pliometrico (che punta ad aumentare la potenza di certi gruppi muscolari) con movimenti che sono stati studiati per sincronizzarsi perfettamente con la musica. Allena tutto il corpo, sfruttando la guida della musica.



Superjump Supersonica – A Riminiwellness è stata Jill Cooper in persona a presentare il nuovo allenamento di sua invenzione; Superjump è un allenamento cardiovascolare che oltre ad agire sul tono muscolare drena, migliorando la microcircolazione. Di solito ci si allena su un trampolino elastico, ma nella nuova versione si fa anche a terra.



Semisfere nei pants – E se vogliamo un super massaggio energizzante senza ricorrere a un operatore, ecco i nuovi indumenti Freddy con semisfere in alluminio inserite in alcuni punti dei suoi indumenti: a contatto con il corpo stimolando i meridiani del nostro organismo, attivando la nostra mappa energetica e producendo così una sensazione di leggerezza ed equilibrio fisico.