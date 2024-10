Cioccolato fondente: felicità e benessere nell'amata tavoletta

non occorre sottolineare che il cioccolato non è proprio l'alimento più indicato per perdere peso. Non sostituisce nemmeno uno stile di vita corretto, né tanto meno una alimentazione sana ed equilibrata. Affinché non rimangano dubbi, a tal proposito e prima di far impennare l'ago della bilancia, meglio ricordare che una tavoletta da 100 grammi contiene circa 500 kcal: non pochissime, in considerazione che un bel piatto di pasta ne può apportare meno di 400. Tuttavia, secondo uno studio, il cioccolato fondente potrebbe coadiuvare nella dieta: è quanto emerge da una ricerca condotta in Germania secondo cui 40 grammi circa di cioccolato extra-fondente al giorno contribuirebbero ad aumentare del 10% la perdita di peso. Infatti, se abbinato a un regime ipocalorico, il cioccolato proprio grazie al mix di antiossidanti, caffeina e teobromina, sostanza naturale con effetti moderatamente diuretici e cardiotonici, agevolerebbe il dimagrimento. Il cioccolato fondente con l'80% di cacao aiuta quindi a perdere peso più velocemente, ma deve essere comunque associato a una dieta povera di carboidrati.