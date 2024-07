Fa molto caldo: che cosa succede nel nostro organismo?

Uno dei problemi più comuni, ma sempre molto insidioso, è il colpo di calore: si manifesta con vari livelli di gravità, quando l’organismo non riesce a ripristinare la corretta temperatura interna. Il primo sintomo è un malessere generale, seguito da mal di testa, nausea, vertigini, febbre che si innalza rapidamente, stato di confusione e, al limite, perdita di conoscenza. Il malato deve essere soccorso prontamente, portandolo in un luogo più fresco e mettendo in atto ogni manovra possibile per rinfrescarlo in attesa del medico, che va sempre interpellato. L’insolazione è un problema analogo al colpo di calore, provocato però dall’azione diretta dei raggi del sole, contro la quale valgono le stesse modalità di soccorso descritte per il colpo di calore. Per prevenire la disidratazione occorre bere in abbondanza anche se non si avverte lo stimolo della sete, evitando però le bevande troppo fredde che possono causare una congestione. L’esposizione a temperature elevate per più giorni di seguito può anche provocare l’aggravamento di stati patologici preesistenti, a causa del super-lavoro che gli organi interni sono chiamati a sostenere per mantenere la termoregolazione. Prestiamo, infine, attenzione ai farmaci che assumiamo, in particolare se si tratta di diuretici, di farmaci per l’ipertensione o per il trattamento di epilessia e Parkinson, perché queste tipologie di medicinali potrebbero richiedere un dosaggio differente nei periodi di grande caldo.